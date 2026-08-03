افزایش دمای هوا، تداوم موج گرما، رشد تردد زائران اربعین و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان ایلام را در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما، افزایش تردد زائران اربعین حسینی و لزوم مدیریت مصرف انرژی، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها به‌جز شعب کشیک، شرکت‌های بیمه و سایر دستگاه‌های مشمول در سراسر استان ایلام روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

این تصمیم با هدف کاهش مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه و تسهیل خدمات‌رسانی در شرایط افزایش تردد زائران اربعین حسینی اتخاذ شده است.بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی، مراکز امدادی و نیروهای شیفت‌گردان از این تعطیلی مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: تعطیلی ادارات ، اربعین
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