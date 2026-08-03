باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر مطبوعاتی سرویس اطلاعات خارجی روسیه روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد که رهبران اروپایی قاطعانه احتمال پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را رد میکنند.
در این بیانیه آمده است: «علیرغم لفاظیهای لافزنانه مقامات اروپایی در مورد پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا در آیندهای نزدیک، رهبران اروپایی در بحثهای داخلی در بروکسل، قاطعانه احتمال چنین سناریویی را رد میکنند.»
او افزود: «در عین حال، بوروکراتهای اروپایی قصد دارند به فریب مردم اوکراین ادامه دهند، به این امید که از آنها به عنوان گوشت دم توپ در رویارویی با روسیه استفاده کنند.»
این نهاد ادامه داد: «اتحادیه اروپا نیز خود فاقد منابع لازم برای برآوردن خواستههای بیش از حد اوکراینیها است.»
طبق اطلاعات دریافتی توسط این آژانس، رهبران اروپایی نگرانند که ادغام کییف در اروپا تهدیدی قابل توجه برای خود اروپا باشد. در این بیانیه آمده است: بنابراین، ممکن است فرآیند ادغام سالهای زیادی طول بکشد.
منبع: اسپوتنیک