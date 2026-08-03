شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از آسفالت خاکی خیابان زینبیه در شهر اصفهان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است اهالی خیابان زینبیه انتهای خیابان بیسیم در منطقه ۱۴ شهر اصفهان به دلیل جاده خاکی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. بطوریکه ساکنان به علت گرد و خاک بسیار زیاد و منطقه شلوغ فاقد فضای سبز درگیر بیماری‌های ریوی می‌شوند.

با توجه به اینکه این منطقه پرتردد است و روز‌های گرم تابستانی را سپری می‌کنیم، کودکان از داشتن فضای سبز محروم هستند. از سوی دیگرمحل تجمع زباله‌ها و آلودگی محیط زیست و بروز بیماری برای اهالی این منطقه شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

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