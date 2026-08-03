باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانیخواه - تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر و همچنین لیگ نخبگان آسیا آماده میکند که وضعیت برخی بازیکنان این تیم همچنان در حال بررسی است و یکی از مهمترین موضوعات روزهای اخیر، شرایط ادامه همکاری رامین رضاییان با آبیپوشان است.
رضاییان که فصل گذشته یکی از بازیکنان تاثیرگذار استقلال بود، هنوز وضعیت مشخصی برای ادامه حضور در این تیم ندارد و مذاکرات برای حفظ این بازیکن ادامه دارد. در همین راستا، سهراب بختیاریزاده، سرمربی استقلال، از بازگشت این بازیکن استقبال میکند و اعتقاد دارد حضور رضاییان میتواند به تیم در مسیر رقابتهای پیشرو کمک کند.
با این حال، سرمربی استقلال در نظر دارد در صورت نهایی نشدن بازگشت رضاییان نیز تیمش را بدون مشکل آماده کند. بختیاریزاده معتقد است استقلال نباید وابسته به یک بازیکن باشد و در صورت عدم ادامه همکاری با این مدافع باتجربه، گزینههای دیگری برای پر کردن جای خالی او در ترکیب وجود دارد.
استقلال در شرایطی وارد فصل جدید خواهد شد که به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارد و همین موضوع اهمیت حفظ نفرات فعلی و استفاده از ظرفیت بازیکنان موجود را برای کادر فنی بیشتر کرده است. از همین رو، بختیاریزاده تلاش دارد با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و نفرات جوان، تیمی آماده برای حضور در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا تشکیل دهد.
سرمربی استقلال در شرایط فعلی امیدوار است تکلیف بازیکنان کلیدی تیم هرچه سریعتر مشخص شود تا برنامههای تاکتیکی آبیها برای آغاز فصل بدون وقفه دنبال شود؛ اما در صورت ادامهدار شدن غیبت رامین رضاییان، کادر فنی استقلال برنامه جایگزین خود را خواهد داشت و این موضوع مانعی برای آمادهسازی تیم نخواهد بود.