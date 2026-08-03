فارس برای پنجمین سال متوالی قطب تولید بذر کشور ماند

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی در بازدید از ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان، با اشاره به ظرفیت عظیم این مرکز در ۱۶۳ هکتار عرصه و اعیان، اظهار کرد: این مرکز با ۶ بخش تخصصی از جمله گیاه‌پزشکی، آب و خاک، فنی و مهندسی، زراعی-باغی، ثبت و گواهی و چغندرقندر، بازوی توانمند علمی کشاورزی استان است.

به گفته او، این مرکز در سال جاری موفق به تولید ۴۸ هزار تن بذر گواهی‌شده که نه تنها نیاز فارس، بلکه بخش عمده‌ای از بذر هشت استان همجوار و جنوبی را تأمین می‌کند.

بهجت حقیقی ا اشاره به همکاری راهبردی با بخش خصوصی افزود: با هدف تحقق زنجیره تولید، با ۳۲ شرکت فعال، قرارداد تولید ۸۰ رقم گندم و جو آبی و دیم در سطح ۱۳ هزار و ۳۳۹ هکتار منعقد شده است تا ارقام جدید و سازگار با شرایط اقلیمی متفاوت به سبد بذری کشاورزان اضافه شود. ثمره این تلاش‌های علمی، افزایش مشهود تناژ و عملکرد محصولات در مزارع استان بوده است.

او با انتقاد از نگاه سنتی و صرفاً دولتی به مراکز تحقیقاتی، تصریح کرد: فعالیت‌های مرکز تحقیقات باید اقتصادی و نتیجه‌محور باشد. نباید مرکز تحقیقات یک فضای ایزوله بماند؛ درب‌های این مرکز باید به روی کشاورزان باز باشد تا با ایجاد پیوند تنگاتنگ میان محقق و بهره‌بردار، گره‌های موجود در مزارع گشوده شود.

این مقام ارشد کشاورزی بر لزوم عبور از روش‌های سنتی تأکید کرد و گفت: ما باید با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، تمامی کشاورزان استان را به سمت کشاورز پیشرو بودن سوق دهیم. موضوع کشاورزی دانش‌بنیان که تا حدودی مغفول مانده، باید اولویت عملیاتی ما باشد. زمانی می‌توانیم ادعای موفقیت در کار علمی کنیم که کشاورز و باغدار با مشاهده افزایش بهره‌وری، رضایتمندی کامل داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ضمن قدردانی از تلاش‌های متخصصان این مرکز، خواستار تسهیل در دسترسی کشاورزان به بذور باکیفیت و باقیمت مناسب شد و افزود: تلاش ما ایجاد اقبال عمومی برای بهره‌برداران است تا با آگاهی از برکات کار‌های ترویجی دانش‌بنیان، خود به استقبال محققان بیایند و این زنجیره اتصال علم و تولید به هم متصل شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس