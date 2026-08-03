باشگاه خبرنگاران جوان - استیو کین، اقتصاددان برجسته استرالیایی، با اشاره به نقش راهبردی تنگه هرمز در تأمین انرژی جهان، تأکید کرد که هرگونه اختلال در عبور نفت و گاز از این گذرگاه، آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشورهای مصرفکننده خواهد داشت. به گفته او، صنایع انگلیس و دیگر کشورهای غربی از نخستین بخشهایی هستند که با کاهش عرضه انرژی آسیب خواهند دید.
کین همچنین گفت آثار کامل این اختلال هنوز نمایان نشده، زیرا بسیاری از کشورها و شرکتها در حال استفاده از ذخایر راهبردی خود هستند. ذخایر راهبردی کشورها بهتدریج رو به پایان است و با ادامه اختلال در تنگه هرمز، جهان نهتنها با افزایش شدید قیمتها، بلکه با کمبود نفت و مواد اولیه حیاتی برای صنایع روبهرو خواهد شد.