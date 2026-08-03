رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از گلخانه تولید نهال و پیوندک عاری از ویروس مرکبات ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در راستای توسعه باغداری دانش‌بنیان، ارتقای سلامت نهال‌های مرکبات و حمایت از تولید مواد گیاهی گواهی‌شده، احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با حضور در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب از گلخانه تولید نهال و پیوندک عاری از ویروس مرکبات این ایستگاه بازدید کرد.

مهدی مجاب رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب با تشریح روند تولید و نگهداری نهال‌ها و پیوندک‌های گواهی‌شده، آخرین وضعیت گلخانه، ظرفیت‌های موجود و مهم‌ترین نیاز‌ها و چالش‌های این مجموعه را بیان کرد.

 همچنین منوچهر دستفال، محقق ارشد بخش غلات ایستگاه، با معرفی بخشی از فعالیت‌ها و دستاورد‌های پژوهشی ایستگاه، بر نقش تحقیقات کاربردی در ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری‌های نوین و پشتیبانی علمی از بخش کشاورزی تأکید کرد.

در جریان این بازدید، توانمندی‌های ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب در زمینه تولید، نگهداری و تکثیر پیوندک‌های سالم و عاری از ویروس مورد ارزیابی قرار گرفت. این مجموعه با بهره‌گیری از استاندارد‌های فنی و بهداشتی، به‌عنوان یکی از مراکز تخصصی تولید مواد گیاهی سالم، نقش مؤثری در تأمین پیوندک‌های استاندارد برای نهالستان‌های مجاز، ارتقای کیفیت نهال‌های مرکبات و کاهش خسارات ناشی از بیماری‌های ویروسی ایفا می‌کند.

در حال حاضر، ۱۳ رقم تجاری مرکبات به همراه ۵ رقم پایه در این گلخانه نگهداری و تکثیر می‌شود و تاکنون بیش از ۱۳ هزار چشمه پیوندک سالم و گواهی‌شده برای توزیع در نهالستان‌های مجاز تولید شده است؛ دستاوردی که بیانگر ظرفیت علمی و فنی ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب در حمایت از توسعه باغداری پایدار و تولید نهال‌های استاندارد در استان فارس است.

در این بازدید، همتی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، اعیان‌منش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب، و جمعی از کارشناسان و مسئولان مرتبط حضور داشتند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: داراب ، جهاد کشاورزی ، مرکبات
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