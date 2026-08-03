باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین جلسه ستاد ملی گذر روز شنبه دهم مرداد ماه، به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و با حضور دکتر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، دبیر ستاد ملی گذر و سایر اعضای ستاد برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی با رویکرد «مرز، محل عبور است» مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای ستاد رسید.
بر اساس این مصوبه که با همکاری دستگاههای عضو ستاد، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت گمرک جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است، مجموعهای از اقدامات برای تسریع در تشریفات گمرکی و روانسازی جریان تجارت پیشبینی شده است.
از جمله مهمترین محورهای این مصوبه میتوان به تسهیل پذیرش کالا در سایر اماکن گمرکی بدون توجه به مقصد مندرج در اسناد حمل، تسهیل ترخیص کالا در موارد وجود مغایرت در ارزش یا گمرک مقصد، تسریع در فرآیندهای ثبت سفارش، نمونهبرداری و صدور مجوزهای دستگاههای تخصصی، فراهمسازی زیرساختهای انبارش و کاهش کنترلهای مرزی با هدف تسریع در ترخیص کالا و خروج ناوگان از مبادی ورودی و خروجی کشور اشاره کرد.
همچنین در این جلسه، تسهیل تردد از پایانههای مرزی مشترک با کشورهای پاکستان و ترکیه، دستورالعمل ترخیص کانتینرهای خالی مرجوعی و ورود موقت و معماری سکوی هوشمند پایش ناوگان حملونقل عمومی داخلی و بینالمللی بررسی و به تصویب رسید.
این مصوبات با هدف رفع موانع پیشروی تجار، بازرگانان و شرکتهای حملونقل بینالمللی، بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت پایانههای مرزی مشترک به ویژه با کشورهای پاکستان و ترکیه، کاهش رسوب کانتینرها در مبادی ورودی و خروجی کشور و استقرار نظام نظارت هوشمند بر ناوگان حملونقل عمومی داخلی و بینالمللی به منظور مدیریت بهینه ظرفیت پایانههای مرزی و شبکه حملونقل جادهای اتخاذ شده است.
در ادامه این نشست، کلیات سند توسعه کریدور راهبردی ریلی شرق ـ غرب نیز به تصویب اعضای ستاد ملی گذر رسید و موضوع تأمین مالی این طرح برای بررسیهای تکمیلی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شد.
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی