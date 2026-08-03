سخنگوی باشگاه پرسپولیس در صفحه شخصی خود هرگونه تغییرات احتمالی در کادر مدیریتی سرخپوشان را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که گفته می شود باشگاه پرسپولیس قصد دارد تغییراتی در حوزه مدیریتی بدهد، اما سخنگوی باشگاه پرسپولیس این موضوع را رد کرد. 

 علی بازگشا سخنگو و مدیر روابط عمومی پرسپولیس در صفحه شخصی خود نوشت:« در روزهایی که باشگاه پس از یک اردوی پرشور، پرانرژی و فوق‌العاده منسجم، مسیر موفقیت را با قدرت طی می‌کند، هر گونه شایعه‌پراکنی درباره تغییرات مدیریتی، نه تنها بی‌اساس، بلکه کاملاً بی‌معناست!

از این رو در حال حاضر در هیچ سطح مدیریتی، کوچک‌ترین تغییری در دستور کار قرار ندارد و تمامی گمانه‌زنی‌ها، چیزی جز حواس‌پرتی برای افکار عمومی نیست.»

 

باشگاه پرسپولیس تأکید می‌کند که هر گونه انتصاب یا تحول، از طریق سایت رسمی باشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ نه از گوشه‌وکنار فضای مجازی و از آن مهم‌تر شایعات و شنیده‌های روزانه و تکراری.

واکنش باشگاه پرسپولیس به تغییرات مدیریتی

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، مدیریت پرسپولیس
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