معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: نزدیک به ۵۰ درصد ورود زائران اربعین به کشور از مرز مهران انجام شده و این گذرگاه بیش‌ترین سهم را در بازگشت زائران به کشور به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی‌اکبر پورجمشیدیان در پایانه مرزی مهران اظهار کرد: تاکنون حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار زائر اربعین به کشور بازگشته‌اند و حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار زائر همچنان در عراق حضور دارند.

وی افزود: حجم ورود زائران به کشور افزایش یافته و مرز مهران نزدیک به ۵۰ درصد از ورود زائران اربعینی را پوشش می‌دهد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی از زائران خواست برای بازگشت شتاب نکنند و با برنامه‌ریزی مناسب، زمان بازگشت خود را مدیریت کنند تا خدمات‌رسانی و جابه‌جایی آنان با سهولت بیش‌تری انجام شود.

پورجمشیدیان اظهار کرد: ۴۷ درصد ترددهای مربوط به مرز مهران است و بیش‌ترین تردد اربعینی در این مرز انجام شده است.

وی گفت: دولت توجه ویژه‌ای به گذرگاه مرزی مهران دارد و توسعه و پایدارسازی زیرساخت‌های این مرز در دستور کار دولت قرار دارد.

معاون وزیر کشور افزود: اربعین امسال در شرایط ویژه‌ای برگزار شد و با توجه به مشکلات ناشی از تجاوز دشمن، امنیت کامل در مرزهای اربعینی کشور حاکم شده است.

پورجمشیدیان درباره زیرساخت‌های ارتباطی استان ایلام گفت: دنبال این هستیم که مسیر اندیمشک به دهلران چهارخطه شود.

وی افزود: این مسیر اعتبار دارد، اما اعتبار آن نسبت به عظمت پروژه‌ای که در حال انجام است، کم است و امیدواریم شرایط دولت به گونه‌ای شود که بتوانیم اعتبار بیش‌تری برای این پروژه اختصاص دهیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم این زیرساخت اساسی را کامل کنیم تا مردم بتوانند با سهولت و ایمنی بیش‌تری از این مسیر استفاده کنند.

پورجمشیدیان درباره مرز چیلات گفت که راه‌اندازی و فعالیت مرز چیلات نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی مرز مهران دارد.

وی افزود: مرز چیلات ظرفیت بزرگی برای اربعین و اقتصاد استان ایلام است و باید از آن برای توسعه تردد و فعالیت‌های اقتصادی استفاده شود.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: توسعه ظرفیت‌های مرزی چیلات می‌تواند به توزیع تردد زائران و کاهش فشار بر مرز مهران کمک کند.

وی ادامه داد: برای مسیر اندیمشک ـ دهلران نیز برنامه‌ریزی‌هایی در دست انجام است تا زیرساخت‌های اساسی این مسیر تکمیل و زمینه تسهیل تردد به‌ ویژه در ایام اربعین، فراهم شود.

پورجمشیدیان رئیس ستاد اربعین و معاون امنیتی وزیر کشور امروز (دوشنبه) برای بررسی وضعیت تردد، حمل و نقل و خدمات پذیرایی از زائران اربعین وارد گذرگاه مرزی مهران شد.

برچسب ها: اربعین ، مرزها
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