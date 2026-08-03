باشگاه خبرنگاران جوان - علی خواجه‌نژادیان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس از درخشش دو عضو هنرمند مراکز فرهنگی‌هنری لارستان و صفاشهر در رقابت‌های بین‌المللی نقاشی هنگ‌کنگ و بلغارستان خبر داد و گفت: پویان پیرغیبی عضو ۱۳ ساله مرکز لارستان موفق به دریافت نشان نقره و دیپلم افتخار مسابقه بین‌المللی نقاشی هنگ‌کنگ شد و آریا بهادری هنرمند ۱۱ ساله مرکز شماره دو صفاشهر نیز دیپلم افتخار بیست‌وهفتمین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی نوازاگورا در کشور بلغارستان را کسب کرد.

او افزود: کسب این افتخارات ارزشمند که با هدایت مربیان متخصص حاصل شده است نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان ایران اسلامی است و گویای اثربخشی برنامه‌های تربیتی کانون در مسیر شکوفایی استعداد‌های نهفته اعضا در تراز جهانی است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با اشاره به رقابت جهانی گنجینه‌های ملی در هنگ‌کنگ اظهار داشت پویان پیرغیبی در این رویداد که با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ کشور جهان برگزار شد توانست جایگاه درخشانی را به دست آورد.

خواجه‌نژادیان افزود: در این دوره از مسابقات ۳۶۴ اثر برگزیده کانون از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره هنگ‌کنگ ارسال شد که در نهایت شش اثر برتر کانون در میان رقبای جهانی موفق به کسب نشان‌های طلا، نقره و برنز شدند و این موفقیت جمعی توانمندی اعضا را به تصویر کشید.

او با اشاره به کسب دیپلم افتخار توسط آریا بهادری در مسابقه بین‌المللی نوازاگورا بلغارستان گفت: اثر این هنرمند خردسال در نمایشگاه بین‌المللی این رویداد به نمایش درآمد و توانایی‌های خلاقانه او را در سطحی فراملی اثبات کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس تصریح کرد: مسابقه بین‌المللی نوازاگورا با هدف فراهم آوردن بستری برای تبادل فرهنگی و پیوند میان کودکان جهان از طریق زبان بصری نقاشی برگزار می‌شود و ترویج صلح، درک متقابل و شکوفایی استعداد‌های نوظهور از اهداف اصلی این رویداد معتبر جهانی است.

خواجه‌نژادیان در ادامه به نقش راهبری مربیان در این موفقیت‌ها پرداخت و اظهار داشت: منصوره تقوی‌فرد مربی توانمند مرکز لارستان که خود دارای مقام‌های ملی است هدایت استعداد پویان پیرغیبی را بر عهده داشت و راضیه جعفری مربی مرکز صفاشهر نیز با همراهی و آموزش‌های تخصصی زمینه درخشش آریا بهادری را فراهم کرد.

او تاکید کرد: در مراکز کانون آموزش هنر صرفاً انتقال مهارت‌های فنی نیست بلکه فرآیندی تربیتی برای شناخت زیبایی‌های آفرینش و تقویت تخیل و اعتمادبه‌نفس است که به اعضا کمک می‌کند تا با نگاهی خلاقانه و مسئولانه به جهان پیرامون بنگرند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با استمرار برنامه‌های توسعه‌محور در تمامی نقاط استان می‌کوشد تا با ایجاد فرصت‌های برابر زمینه درخشش استعداد‌های هنری، ادبی و علمی اعضا را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی فراهم کند.

منبع: کانون پرورش فکری فارس