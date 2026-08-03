دو باشگاه استقلال تهران و خوزستان تنها تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال هستند که با پنجره بسته نقل و انتقالاتی مواجه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که تیم‌های لیگ برتری فوتبال خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌ها آماده می‌کنند، دو باشگاه استقلال تهران و استقلال خوزستان با چالشی متفاوت نسبت به سایر تیم‌ها مواجه هستند و همچنان امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارند.

پنجره نقل‌وانتقالاتی این دو باشگاه به دلیل پرونده‌های باز حقوقی و مالی بسته است و تا زمانی که اقدامات لازم برای حل این مشکلات انجام نشود، قرارداد بازیکنان جدید آنها قابلیت ثبت رسمی نخواهد داشت.

استقلال تهران که با جذب چند بازیکن جدید در فصل نقل‌وانتقالات تابستانی به دنبال تقویت ترکیب خود بود، در حال حاضر به دلیل بسته بودن پنجره نمی‌تواند از نفرات تازه‌وارد خود در مسابقات رسمی استفاده کند و این موضوع شرایط سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی این تیم، را برای آماده‌سازی ترکیب اصلی دشوار کرده است.

از سوی دیگر، استقلال خوزستان نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو است و تا زمان باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را نخواهد داشت.

این در حالی است که سایر تیم‌های حاضر در رقابت‌های لیگ برتر با محدودیت مشابهی مواجه نیستند و در صورت تکمیل روند نقل‌وانتقالات، می‌توانند قرارداد بازیکنان جدید خود را به ثبت برسانند.

با توجه به نزدیک شدن زمان آغاز فصل جدید، باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی به یکی از اولویت‌های اصلی دو باشگاه استقلال تهران و استقلال خوزستان تبدیل شده تا آنها بتوانند از تمامی بازیکنان مدنظر کادر فنی خود در مسابقات پیش‌رو استفاده کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
رامین رضاییان در دو راهی سرخ آبی
برتری حقوقی استقلال در پرونده یاسر آسانی
انتخاب ۲ عضو هیات مدیره جدید استقلال غیرقانونی است؟
ادامه تصمیمات فوتبالی عجیب در هلدینگ خلیج فارس
ابهام در رأس مدیریت استقلال/ کمیته هلدینگ هنوز تصمیم نهایی نگرفته است
علی عسگری:
لیگ ایران پتانسیل برگزاری بیش از ۵ تیم را ندارد/ پشت پرده زیادی در نقل و انتقالات وجود دارد
واکنش باشگاه استقلال به اظهارات داکنز نازون
استقلال با دو غایب مقابل مس شهر بابک قرار می‌گیرد
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
مبلغ رضایتنامه حسین نژاد مشخص شد
باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال منتفی شد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
درخشش ستاره‌های ایران در میان غول‌های والیبال
معضل چمن ورزشگاه تختی کی تمام می‌شود؛ شاید خرداد ۱۴۰۶!
دروازه بان مد نظر پرسپولیس به نفت پیوست
لیگ ایران پتانسیل برگزاری بیش از ۵ تیم را ندارد/ پشت پرده زیادی در نقل و انتقالات وجود دارد
کاپیتان های پرسپولیس در فصل جدید مشخص شدند
ادامه تصمیمات فوتبالی عجیب در هلدینگ خلیج فارس
دیوار دفاعی تسخیرناپذیر پرسپولیس
رامین رضاییان در دو راهی سرخ آبی
برتری حقوقی استقلال در پرونده یاسر آسانی
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس انصراف داد
آخرین اخبار
کدام باشگاه‌ها با پنجره بسته نقل و انتقالاتی مواجه هستند؟
شرط عارف غلامی برای جدایی از استقلال مشخص شد
جوانان ایران در مسیر جهشی بزرگ قرار دارند/ با آمادگی کامل به ناگویا می‌رویم
واکنش باشگاه پرسپولیس به تغییرات مدیریتی
استقلال منتظر بازگشت رضاییان نیست
رامین رضاییان در دو راهی سرخ آبی
واکنش فدراسیون جهانی تیراندازی به افتخار آفرینی هانیه رستمیان
آغاز اردو جدید تیم ملی کشتی آزاد؛ حضور حسن یزدانی در لیست پژمان درستکار
مازیار هوشمند: والیبال ساحلی ایران به «اردو‌های مداوم» نیاز دارد، نه فقط نتایج لحظه‌ای!
فهرست ۲۴ نفره تیم ملی فوتسال بانوان اعلام شد
کاپیتان های پرسپولیس در فصل جدید مشخص شدند
استراتژی جدید فدراسیون برای اصلاح ساختار مالی باشگاه‌ها
برتری حقوقی استقلال در پرونده یاسر آسانی
دیوار دفاعی تسخیرناپذیر پرسپولیس
درخشش ستاره‌های ایران در میان غول‌های والیبال
نخستین نشست هیأت رئیسه فدراسیون ورزش‌های آبی با تأکید بر پاداش‌های ویژه
پایان کار محسن خلیلی در معاونت ورزشی پرسپولیس
مراقب رزومه‌سازی نامزد‌های تصدی ریاست ژیمناستیک باشید
زور اینفانتینو و شرکا به فوتبالی های جهان نرسید
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس انصراف داد
ادامه تصمیمات فوتبالی عجیب در هلدینگ خلیج فارس
دروازه بان مد نظر پرسپولیس به نفت پیوست
لیگ ایران پتانسیل برگزاری بیش از ۵ تیم را ندارد/ پشت پرده زیادی در نقل و انتقالات وجود دارد
پورعلی‌گنجی به لیگ عراق پیوست
معضل چمن ورزشگاه تختی کی تمام می‌شود؛ شاید خرداد ۱۴۰۶!
پیشنهاد نجومی محمد صلاح به عربستانی‌ها
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ ایران نایب قهرمان شد
پرسپولیس ۶ - ۰ ارزروم ترکیه/ برتری قاطع سرخپوشان در سومین بازی تدارکاتی
احکام اعضای فدراسیون اسکیت صادر شد
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ فورنال ارزشمندترین بازیکن شد