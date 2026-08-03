باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که تیم‌های لیگ برتری فوتبال خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌ها آماده می‌کنند، دو باشگاه استقلال تهران و استقلال خوزستان با چالشی متفاوت نسبت به سایر تیم‌ها مواجه هستند و همچنان امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارند.

پنجره نقل‌وانتقالاتی این دو باشگاه به دلیل پرونده‌های باز حقوقی و مالی بسته است و تا زمانی که اقدامات لازم برای حل این مشکلات انجام نشود، قرارداد بازیکنان جدید آنها قابلیت ثبت رسمی نخواهد داشت.

استقلال تهران که با جذب چند بازیکن جدید در فصل نقل‌وانتقالات تابستانی به دنبال تقویت ترکیب خود بود، در حال حاضر به دلیل بسته بودن پنجره نمی‌تواند از نفرات تازه‌وارد خود در مسابقات رسمی استفاده کند و این موضوع شرایط سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی این تیم، را برای آماده‌سازی ترکیب اصلی دشوار کرده است.

از سوی دیگر، استقلال خوزستان نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو است و تا زمان باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را نخواهد داشت.

این در حالی است که سایر تیم‌های حاضر در رقابت‌های لیگ برتر با محدودیت مشابهی مواجه نیستند و در صورت تکمیل روند نقل‌وانتقالات، می‌توانند قرارداد بازیکنان جدید خود را به ثبت برسانند.

با توجه به نزدیک شدن زمان آغاز فصل جدید، باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی به یکی از اولویت‌های اصلی دو باشگاه استقلال تهران و استقلال خوزستان تبدیل شده تا آنها بتوانند از تمامی بازیکنان مدنظر کادر فنی خود در مسابقات پیش‌رو استفاده کنند.