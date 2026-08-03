باشگاه خبرنگاران جوان؛ ستایش اسکندری - روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در یادداشتی نوشت: اردن به دلیل نداشتن منابع نفتی و برخوردار نبودن از توان نظامی کافی برای مقابله با قدرت‌های بزرگ منطقه، دهه‌هاست به آمریکا به‌عنوان حامی امنیتی خود تکیه کرده است.

این کشور سالانه تا ۲ میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی از آمریکا دریافت می‌کند. با آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، حضور نیرو‌های آمریکایی در اردن افزایش یافت و این کشور عملاً وارد درگیری شد؛ موضوعی که آسیب‌های جدی به اقتصاد و امنیت اردن وارد کرده است.

اکنون اردن به‌طور کامل در تیررس ایران قرار گرفته است. ارتش اردن در ۸ روز از ۱۴ روز گذشته، بار‌ها در وب‌سایت خود اعلام کرده که این کشور هدف حملات ایران قرار گرفته است. وابستگی شدید ملک عبدالله دوم به آمریکا، اردن را در موقعیت دشواری قرار داده است. بسیاری از اردنی‌ها و بخش بزرگی از جمعیت فلسطینی‌تبار این کشور با سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه و حمایت واشنگتن از اسرائیل مخالف‌اند.

دنی سیتـرینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در این‌باره گفته است: «اردن آن‌قدر به آمریکا وابسته است که نمی‌تواند به این کشور اجازه ندهد از خاک خود برای انجام حملات استفاده کند. در عین حال، این حملات می‌تواند ثبات شکننده اردن را تضعیف کند.»

ارتش اردن اعلام کرده است که از زمان نقض آتش‌بس میان تهران و آمریکا در ۸ ژوئیه، ایران دست‌کم ۶۰ موشک و پهپاد به سمت اردن شلیک کرده است. مقام‌های اردنی گفته‌اند این حملات پایگاه‌هایی را هدف گرفته‌اند که نیرو‌های آمریکایی در آنها حضور دارند.

در ادامه این یادداشت آمده است: ایران تاکنون اهداف غیرنظامی را در اردن هدف قرار نداده است. با این حال، این وضعیت طی یک ماه گذشته موجی بی‌سابقه از مخالفت علنی مردم با دولت را در اردن به وجود آورده است. بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای سابق پارلمان، رهبران عشایر و فعالان مدنی این کشور خواستار خروج نیرو‌های آمریکایی شده‌اند. در بیانیه این افراد آمده است: «اردن طرف این جنگ نیست و مردمش نباید پیامد‌های آن را تحمل کنند یا هزینه سیاست‌هایی را بپردازند که در خدمت منافع عالی کشور نیست.»

امضاکنندگان این بیانیه همچنین خواستار پایان دادن به توافق دوجانبه سال ۲۰۲۱ شده‌اند؛ توافقی که به ارتش آمریکا «دسترسی بدون مانع» به پایگاه‌های اردن را می‌دهد. امجد المجالی، عضو سابق پارلمان اردن و وزیر پیشین این کشور که نامه را امضا کرده، می‌گوید این نامه «بازتاب‌دهنده نظر اکثریت قاطع اردنی‌هاست.»

پایگاه هوایی «موفق السلطی» در بیابان شرقی اردن و چند پایگاه دیگر در این کشور، میزبان جنگنده‌های آمریکایی، سامانه‌های پدافند هوایی و دیگر واحد‌های نظامی هستند که در عملیات علیه ایران به کار گرفته می‌شوند. ایران در ماه مارس شکایتی رسمی علیه اردن در سازمان ملل ثبت کرد و این کشور را به «زمینه‌سازی برای اقدامات خصمانه علیه خاک ایران» متهم کرد.

اردن از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ تلاش کرده است از جنگ‌های منطقه دور بماند. با این حال، این کشور نه‌تنها به دلیل میزبانی از نیرو‌های آمریکایی هدف حملات ایران قرار گرفته، بلکه موشک‌های ایرانی در حال حرکت به سمت اسرائیل را نیز سرنگون کرده است؛ اقدامی که در داخل اردن محبوبیت نداشته است.