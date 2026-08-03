باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات فرانسوی از دستگیری حدود ۳۸۰ نفر در ارتباط با آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق جنوبی این کشور خبر دادند که بزرگترین دستگیری در سال‌های اخیر است.

طبق گزارش تلویزیون BFM به نقل از وزارت کشور فرانسه، بازداشت‌شدگان مظنون به دست داشتن در آتش‌سوزی یا ایجاد آن هستند که شامل ۱۴۲ نوجوان می‌شود، در حالی که تعداد کل بازداشت‌شدگان در چند ساعت گذشته از ۳۰۸ نفر به ۳۷۵ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه توضیح داد که ۳۶ نفر از بازداشت‌شدگان احکام قضایی دریافت کرده‌اند یا در بازداشت موقت و در انتظار محاکمه هستند.

اروپا موج گرمای استثنایی را تجربه می‌کند که چندین کشور از جمله فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و یونان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، به گفته امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این کشور با بزرگترین تعداد آتش‌سوزی‌های جنگلی از زمان پایان جنگ جهانی دوم رو‌به‌رو است.

منبع: آر تی