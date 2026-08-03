باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی آبادی روز دوشنبه در حاشیه مراسم امضای قرارداد این همکاری میان بخش خصوصی و استانداری زنجان در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این مدل، هدایت سرمایهگذار بخش خصوصی خصوصی به سمت تامین و رفع نیاز کشور به انرژی را تسهیل میکند و گامی مهم در بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاری غیردولتی برای تکمیل پروژههای زیربنایی و تأمین پایدار منابع آب محسوب میشود.
وی اظهار داشت: در این طرح، دولت به عنوان کارفرما، بخش خصوصی به عنوان سرمایهگذار و پیمانکار، و مردم به عنوان ذینفعان اصلی حضور دارند.
وزیر نیرو گفت: بر اساس این قرارداد، حدود ۸۲ هزار میلیارد ریال توسط سرمایهگذار بخش خصوصی در اجرای پروژه سد مشمپا سرمایهگذاری خواهد شد و مدت زمان اجرای طرح ۲۴ ماه پیشبینی شده است.
علی آبادی افزود: مطالعات اولیه طرح انجام شده و در صورت نیاز، مدارک فنی جهت توسعه طرح تکمیل خواهد شد تا این پروژه به عنوان الگویی برای سایر نقاط کشور قرار گیرد.
وی به وضعیت منابع آبی و مدیریت سدها در بخش مدیریت منابع آبی کشور اشاره کرد و گفت: با وجود وضعیت بهتر نسبت به سال گذشته و میانگین ۱۰ سال اخیر، وضعیت ذخایر آبی بهویژه در استان زنجان ( ۵۶ درصد) بالاتر از نرمال است که نباید به معنای پایان محدودیتها تلقی شود.
علی آبادی افزود: با توجه به استفاده از منابع آبی برای مقاصد برقآبی در فصل تابستان و کاهش شدید سهم کشاورزی، همچنان بر ضرورت صرفهجویی تأکید داریم.
وی اظهار داشت: ایران در سطح جهانی در زمره کشورهای پیشرو در سدسازی بوده و اولویت وزارت نیرو در حال حاضر، تکمیل پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالاتر مانند زنجیره سدهای کارون و کرخه است.
علی ابادی افزود: ایران در زمره معدود کشورهای جهان است که توانایی ساخت تجهیزات پیچیده صنعت آب و برق را دارد و کشور از نظر ظرفیتهای زیرساختی در منطقه در رتبه بالایی قرار گرفته و رویکرد دولت چهاردهم، حمایت از این توانمندیهای داخلی برای عبور از چالشهای توسعه است.
وی به چالش ناترازی برق و برنامههای دولت اشاره کرد و گفت: ناترازی تابع دو عامل «میزان مصرف» و «تولید» است که در سال گذشته پروژههای موفقی برای کاهش مصرف اجرا شده که از جمله آنها مشارکت پنج درصدی صنایع زنجان در کاهش مصرف برای کمک به مناطق گرمسیر جنوب بوده است.
وی اظهار داشت: بخشی از قطعیهای اخیر ناشی از حوادث پیشبینینشده در شبکه بوده است که امیدواریم با تداوم برنامههای فعلی، تا چند هفته آینده شرایط شبکه برق به ثبات برسد.
علی آبادی درباره قطع برق صنایع گفت: برقرسانی به صنایع بیش از ۱۰ برابر شده و خاموشیهای اعمال شده تنها در موارد اضطراری و برای حفظ پایداری شبکه کل کشور بوده است.