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پایان مسیر خیانت؛ اعدام دو عامل جاسوسی برای رژیم صهیونیستی + فیلم

با اجرای حکم اعدام دو عامل جاسوسی برای رژیم صهیونیستی، جزئیات پرونده‌ای منتشر شده که بر اساس آن، اطلاعات و مختصات مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی ایران از طریق کانال‌های مرتبط با موساد و شبکه اینترنشنال منتقل می‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حکم اعدام دو جاسوس که همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی داشتند بامداد امروز اجرا شد. این دو جاسوس با برقراری ارتباط از طریق تلگرام با کانال‌های وابسته به موساد و شبکه اینترنشنال، مختصات مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی و برخی زیرساخت‌های حساس را در ازای دریافت رمزارز در اختیار طرف مقابل قرار می‌دادند.

اطلاعات ارسالی این افراد پس از راستی‌آزمایی در اختیار ارتش رژیم اسرائیل قرار می‌گرفت و به بانک اهداف این رژیم افزوده می‌شد. سازمان اطلاعات سپاه با شناسایی و بازداشت این دو متهم، پرونده آن‌ها را به جریان انداخت و در نهایت، حکم اعدام به اتهام جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، همراه با مصادره اموال، درباره آن‌ها به اجرا درآمد.

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