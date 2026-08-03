پایان مسیر خیانت؛ اعدام دو عامل جاسوسی برای رژیم صهیونیستی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - حکم اعدام دو جاسوس که همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی داشتند بامداد امروز اجرا شد. این دو جاسوس با برقراری ارتباط از طریق تلگرام با کانال‌های وابسته به موساد و شبکه اینترنشنال، مختصات مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی و برخی زیرساخت‌های حساس را در ازای دریافت رمزارز در اختیار طرف مقابل قرار می‌دادند.

اطلاعات ارسالی این افراد پس از راستی‌آزمایی در اختیار ارتش رژیم اسرائیل قرار می‌گرفت و به بانک اهداف این رژیم افزوده می‌شد. سازمان اطلاعات سپاه با شناسایی و بازداشت این دو متهم، پرونده آن‌ها را به جریان انداخت و در نهایت، حکم اعدام به اتهام جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، همراه با مصادره اموال، درباره آن‌ها به اجرا درآمد.