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توانیر: کنتور‌های هوشمند، مصرف برق مشترکان پرمصرف را مدیریت می‌کنند + فیلم

مدیرکل دفتر مهندسی توانیر، از بهره‌گیری از سامانه هوشمند «نور» برای مدیریت دقیق‌تر شبکه برق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کفیلی، مدیرکل دفتر مهندسی و راهبردی توانیر، از نقش سامانه‌های هوشمند در بهبود مدیریت بار شبکه برق خبر داد و گفت: اطلاعات کنتورهای هوشمند از طریق سامانه‌هایی مانند «نور» جمع‌آوری و برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در زمان ناترازی تولید و مصرف استفاده می‌شود.

به گفته کفیلی، مشترکان پرمصرف ابتدا با اخطار و محدودیت موقت روبه‌رو می‌شوند تا الگوی مصرف خود را اصلاح کنند و در صورت تکرار، برق آن‌ها قطع خواهد شد. 

وی افزود: هدف توانیر از هوشمندسازی تنها قطع برق نیست، بلکه ارائه خدمات بهتر و توزیع عادلانه انرژی میان مشترکان است.

 

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