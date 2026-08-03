باشگاه خبرنگاران جوان - تکرار تغییر موضع دونالد ترامپ از تهدید نظامی به اعلام آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات، بار دیگر موضوع ناکارآمدی راهبرد فشار حداکثری علیه ایران را در مرکز توجه قرار داده است. همزمان، رسانههای آمریکایی به نقل از مقامهای پیشین دولت ترامپ از محدود شدن گزینههای کاخ سفید در قبال تهران سخن میگویند و تأکید دارند که فشارها تاکنون به هدف اعلامی خود نرسیده است. برخی تحلیلگران آمریکایی نیز معتقدند ادامه این روند، واشنگتن را با گزینههایی پرهزینه روبهرو کرده و کاخ سفید را میان تشدید تنش یا بازگشت به مسیر دیپلماسی قرار داده است.