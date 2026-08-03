بهره برداری از ۵ ترانسفورماتور جدید در شهرستان داراب

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحمید حیدری مدیر توزیع نیروی برق شهرستان داراب، اجرای این طرح را پاسخ به مطالبات مردمی و با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان عنوان کرد و گفت: این طرح در راستای توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه توزیع برق و با هدف بهبود کیفیت برق، رفع افت ولتاژ، کاهش نوسانات شبکه و تأمین برق پایدار برای مشترکان مناطق مختلف این شهرستان به مرحله اجرا در آمد و انتظار می‌رود این سرمایه گذاری زمینه رفاه بیشتر شهروندان در این منطقه را فراهم کند.

او در ادامه سخنان خود از بهسازی و اصلاح شبکه برق ۱۲ روستا در قالب طرح بهارستان ۱۴۰۴ در این شهرستان خبر داد و گفت: با هدف توسعه و اصلاح زیرساخت‌های برق‌رسانی، افزایش ظرفیت شبکه، کاهش خاموشی‌ها و ارتقای سطح خدمات به مشترکان روستایی، پروژه بهارستان سال ۱۴۰۴ در ۱۲ روستای شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع استان فارس انجام و به اتمام رسید.

حیدری خاطرنشان کرد: روند اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی شبکه برق روستایی در سطح شهرستان با برنامه‌ریزی مستمر ادامه خواهد داشت تا سطح کیفیت و پایداری برق در تمامی نقاط ارتقا یابد.

او ضمن تقدیر از مشترکان این شهرستان در همراهی با مجموعه برق استان در جهت گذر موفق از روز‌های گرم و تامین برق پایدار برای مردم شریف جنوب کشور تصریح کرد: در فصل گرم سال، بخش قابل توجهی از افزایش مصرف برق مربوط به استفاده از وسایل سرمایشی است از این رو از تمامی مشترکان درخواست داریم تا با تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی ۲۵ درجه، استفاده از دورکند کولر‌های آبی، موکول کردن استفاده از وسائل پر مصرف برقی مانند اتو، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و... به ساعات خارج از اوج بار (ساعات اوج بار مشترکان خانگی بازه‌های زمانی ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰)، نصب سایبان برروی کولر‌های آبی یاری گر خادمان خود در صنعت برق برای استمرار خدمت رسانی و تامین برق پایدار باشند.

منبع: توزیع برق فارس