مدافع تیم فوتبال استقلال تهران برای جدایی از این باشگاه شرط گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ باشگاه استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که علاوه بر مسائل مربوط به جذب بازیکن و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، تعیین تکلیف برخی بازیکنان فعلی نیز به یکی از دغدغه‌های این باشگاه تبدیل شده است.

در همین راستا، عارف غلامی مدافع استقلال که در برنامه‌های فنی سهراب بختیاری‌زاده سرمربی آبی‌پوشان، قرار ندارد، همچنان وضعیت نامشخصی در این تیم دارد. غلامی که در تمرینات استقلال حضور دارد، اما شرایطی متفاوت نسبت به سایر بازیکنان دارد، برای جدایی از جمع آبی‌پوشان مذاکراتی را با مدیران باشگاه انجام داده است.

این بازیکن به مدیران استقلال اعلام کرده است که در صورت دریافت کامل مبلغ قرارداد خود حاضر به فسخ قرارداد خواهد بود و بدون توافق مالی، تمایلی به جدایی ندارد. به همین دلیل مذاکرات میان دو طرف تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده و همچنان ادامه دارد.

باشگاه استقلال در تلاش است با توجه به شرایط موجود و محدودیت‌های مالی، درباره وضعیت بازیکنانی که در برنامه‌های کادر فنی قرار ندارند تصمیم‌گیری کند، اما اختلاف نظر بر سر مسائل مالی باعث شده پرونده جدایی عارف غلامی همچنان باز بماند.

غلامی پیش از این نیز سابقه حضور در استقلال را داشته و در مقاطعی یکی از مدافعان اصلی این تیم محسوب می‌شد، اما در فصل جدید با نظر کادر فنی جایی در تفکرات تاکتیکی بختیاری‌زاده ندارد و آینده او در این باشگاه به نتیجه مذاکرات میان طرفین بستگی خواهد داشت.