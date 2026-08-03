باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام ارشد حماس امروز (دوشنبه) در گفتوگو با الجزیره اعلام کرده است که این جنبش با میانجیگران تماس گرفته و از آنها خواسته است نسبت به تشدید اخیر تنشها از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، موضعی روشن اتخاذ کنند.
این مقام تأکید کرده که حماس از میانجیگران خواستار مداخله مستقیم برای وادار کردن رژیم اشغالگر به توقف کامل جنگ شده است.
وی افزوده است که حماس هشدار داده تداوم حملات، مانع اجرای توافق و مذاکره درباره جدول زمانی خواهد شد. بر اساس تازهترین بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، در ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۹ شهید و ۳۵ مجروح به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدهاند.
حماس همچنین دیروز (یکشنبه) اعلام کرده بود که بمبارانهای «جنایتکارانه، وحشیانه و دیوانهوار» رژیم صهیونیستی علیه غزه، تشدید تنشی عامدانه است که با هدف اخلال در تفاهمهای حاصلشده با میانجیگران انجام میشود.