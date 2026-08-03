وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه پزشکی خانواده، این طرح را گامی بزرگ در مسیر تحقق عدالت در سلامت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در مراسم آغاز رسمی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهر‌های فاز دوم که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: از همه همکاران، پیشکسوتان این مسیر، اعضای تیم ملی سلامت و مدیران و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی که برای پیشبرد این برنامه پای کار بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه‌ها در پیشبرد اهداف کلان کشور افزود: همان‌گونه که همه دوستان می‌دانند، دانشگاه‌ها پیشران توسعه کشور هستند و دولت انتظار دارد دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند و به عنوان موتور محرک توسعه پایدار، مسئولیت اساسی خود را ایفا کنند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع حتی در شرایط سخت نیز متوقف نشد، تصریح کرد: این برنامه در ایام دشوار نیز متوقف نماند و با قدرت مسیر خود را ادامه داد. برای رسیدن به این نقطه، صد‌ها ساعت کار کارشناسی و جلسات متعدد برگزار شد، چرا که آغاز یک حرکت جدید در کشور، نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش برای مردم و همکاران و همچنین هماهنگی گسترده بین‌بخشی است.

ظفرقندی ادامه داد: از آنجا که این برنامه ماهیتی بین‌بخشی دارد، لازم است استانداران، فرمانداران و دیگر بخش‌های مرتبط در کنار نظام سلامت قرار گیرند تا آموزش‌های لازم ارائه و همکاری‌های مورد نیاز برای اجرای هرچه بهتر برنامه فراهم شود.

وی با تأکید بر آثار این برنامه در نظام سلامت خاطرنشان کرد: در بُعد مسئولیت حرفه‌ای، اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع یک اقدام بزرگ ملی است که می‌تواند ساختار عادلانه‌تری برای دسترسی مردم به خدمات سلامت ایجاد کند.

وزیر بهداشت گفت: اگر به دنبال ایران قوی هستیم، این هدف بدون اتکا به ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مشارکت همه نخبگان و چهره‌های اثرگذار کشور محقق نخواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد دانشگاه‌ها در این مرحله نیز نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند و در پیشبرد این برنامه ملی سربلند باشند.

براساس این گزارش، امروز (دوشنبه) ۱۲ مرداد و با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان، معاونین و مدیران وزارت بهداشت همچنین روسا و مدیران سازمان‌های بیمه گر، آغاز رسمی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهر‌های فاز دوم اعلام شد همچنین در این مراسم روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت وبیناری در این مراسم حضور داشتند.

منبع: وبدا