وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با حضور در شهر نجف در میان زائران حاضر در پیاده‌روی اربعین حاضر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که مسیر نجف به کربلا لبریز از جمعیت مشتاقان زیارت اباعبدالله (ع) است، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در شهر نجف به جمع زائران پیاده‌روی اربعین پیوست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: عراقچی ، پیاده روی اربعین
خبرهای مرتبط
تسهیل تردد زائران اربعین؛ محور دیدار عراقچی با استانداران کربلا و بصره
عراقچی: اربعین رزمایش بزرگی که وحدت ملت‌های عراق و ایران را به نمایش می‌گذارد
بقایی: در حال حاضر مذاکره‌‌ای با آمریکا نداریم/ تا زمانی که آمریکا آتش‌بس و تفاهم را نقض می‌کند، وضعیت تنگه هرمز همین است
وزیران خارجه ایران و عراق تلفنی گفت‌و‌گو کردند
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و بن فرحان درباره آخرین تحولات منطقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
United States of America
ناشناس
۰۸:۴۴ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
زیارت قبول اربعین امام شهیدان تسلیت 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
خودشون هم عراقی هستند.
۱
۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۱:۵۳ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
در شرایط کنونی بهترین کاری که میتواند برای کشور انجام دهد همین شرکت در پیاده روی اربعین است.نه مذاکره با شیطان!
۲
۰
پاسخ دادن
چرا از آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای هیچ صوتی منتشر نمی‌شود؟ 
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۱۴ مرداد
ترامپ مستأصل است/ آمریکا باید از منطقه غرب آسیا برود
سهام عدالت نباید به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شود
پزشکیان: از هر تصمیم رهبران فلسطینی در روند مذاکرات حمایت می‌کنیم
هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا: بزودی از منطقه اخراج می‌شوید
جنگ رمضان و تولد نظم منطقه‌ای ایران
پایان عملیات خدمت‌رسانی به زائرین اربعین در پایانه‌های مرزی ایران؛ پنجشنبه ۱۵ مرداد
مهمات عمل‌نکرده دشمن در پاکدشت امروز منهدم می‌شود
آخرین اخبار
پزشکیان: از هر تصمیم رهبران فلسطینی در روند مذاکرات حمایت می‌کنیم
هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا: بزودی از منطقه اخراج می‌شوید
جنگ رمضان و تولد نظم منطقه‌ای ایران
ترامپ مستأصل است/ آمریکا باید از منطقه غرب آسیا برود
مهمات عمل‌نکرده دشمن در پاکدشت امروز منهدم می‌شود
پایان عملیات خدمت‌رسانی به زائرین اربعین در پایانه‌های مرزی ایران؛ پنجشنبه ۱۵ مرداد
سهام عدالت نباید به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شود
چرا از آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای هیچ صوتی منتشر نمی‌شود؟ 
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۱۴ مرداد
ادامه مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز
دفتر رهبر انقلاب: ادعا درباره واکنش رهبر انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است
تسهیل تردد زائران اربعین؛ محور دیدار عراقچی با استانداران کربلا و بصره