جنگ، گرانی و انتخابات؛ سه بحران همزمان کاخ سفید + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ادامه جنگ با ایران و پیامد‌های اقتصادی آن، هم‌زمان با افزایش انتقاد‌ها از عملکرد دونالد ترامپ، فضای سیاسی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. رسانه‌های آمریکایی از تکرار الگوی تهدید و عقب‌نشینی ترامپ در قبال ایران انتقاد کرده‌اند و برخی تحلیلگران این رویکرد را عاملی برای تشدید بی‌ثباتی و افزایش فشار‌های اقتصادی بر شهروندان آمریکا می‌دانند.

هم‌زمان، تصمیم ترامپ برای فروش دسترسی زودهنگام به برخی اطلاعات در بستر شبکه اجتماعی خود نیز موجی از انتقاد‌ها را برانگیخته است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنها چند ماه تا انتخابات کنگره باقی مانده و نظرسنجی‌ها از افزایش نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت و کاهش شانس جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت در کنگره حکایت دارد.