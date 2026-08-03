یک تحلیلگر شرکت کنترل ریسک می‌گوید که ایران در شرایط کنونی تعیین می‌کند کدام کشتی‌ها اجازه ورود یا خروج از خلیج فارس را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آرون کندی، تحلیلگر ارشد اطلاعات دریایی و امنیتی در شرکت مشاوره جهانی کنترل ریسک (Control Risks)، می‌گوید که ایران در حال حاضر تعیین می‌کند که کدام کشتی‌ها وارد خلیج فارس شوند یا از آن خارج شوند.

او به الجزیره گفت: «اوضاع فعلی در تنگه هرمز از زمانی که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، به همین شکل بوده است.»

این تحلیلگر افزود: «ایران دیکته می‌کند که کدام کشتی‌ها می‌توانند وارد خلیج شوند و از آن خارج شوند و به کشتی‌هایی که بدون اجازه ایران قصد عبور دارند، حمله می‌کند.»

کندی اشاره کرد که در تنگه هرمز دو گذرگاه وجود دارد و افزود که گذرگاه شمالی که تحت اداره ایران است، تحت محاصره دریایی آمریکا قرار دارد و مانع از انجام تجارت از طریق آن می‌شود.

او گفت: «همچنین یک گذرگاه در جنوب، در امتداد ساحل عمان وجود دارد که در واقع [با گذرگاه قبل از جنگ]تفاوت دارد.»

کندی گفت که اگرچه آمریکا «سطح محدودی از حفاظت» را برای کشتی‌هایی که از این گذرگاه استفاده می‌کنند، فراهم می‌کند، اما برای جلوگیری از حمله ایران به آنها کافی نیست.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
محسن رضایی: جنگ سوم ترامپ در میانه راه شکست خورد
آسوشیتدپرس: کشور‌های میانجی تماس‌ها با ایران و آمریکا را افزایش می‌دهند
رمزگشایی از عقب نشینی مجدد ترامپ
آیا سخنگوی وزارت خارجه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را خوانده است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
میثم
۲۲:۰۷ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
هر وقت فشار از روی مردم کشور رو برداشتین اون وقت ابر قدرت هستین
۵
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
آفرین ایران. همن راه درسته. ادامه دهید. دشمن باید اقتدار ما را ببیند
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
اخر نفهمیدیم
تو اخبار گفته می شود حتی یک کشتی هم رفت و امد نمی کند
پس دیکته کردن یعنی‌ چه
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
واقعا باید همین کار را بکند .تنگه ای که در سرزمین ما واقع شده و از طرف سرزمین ما محصور و مسدود شده قوانین بین المللی در باره ی آن صدق نمی کند باید قوانینی باشد که امنیت و منافع اقتصادی کشور ما را تامین کند.
۸
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
نبض جهان را در دست گرفته اید و این جز اراده پروردگار و شفاعت اهل بیت (ع) و از جان گذشتگی رزمندگان سپاه مقتدر و ارتش قهرمان و پشتوانه این مردم عزیز و انقلابی میسر نمیشد.
درایت و توانایی امام عزیزمان و فرمانده متعالی و معظم کل قوا جز ارتباط با خدای خویش و توسل به اهل بیت ع و اطاعت از صاحب الزمان مهدی موعود ( عج) میسر نمی‌شود.
الهی تو را شکر و سپاس که به ما سایه سر دادی و از بلاها دور نگه داشته ای ...
۱۱
۷
پاسخ دادن
گزارش المیادین از همکاری ایران، ترکیه و عراق برای مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب
نیوزویک: ایران اکنون اَبَرسلاحی قدرتمندتر از بمب هسته‌ای در اختیار دارد
اصابت پرتابه به کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان
اندرو نیل تحلیلگر اسکاتلندی در نقدی کوبنده: ایران ترامپ را خیلی ماهرانه کنترل می‌کند
نیویورک تایمز: ایران و عمان به توافقی برای رسمیت بخشیدن به کنترل تهران بر هرمز نزدیک شدند
کپلر: ترافیک در باب‌المندب و هرمز همچنان پایین باقی مانده است
برنامه هسته‌ای ایران مسئله آمریکا و اسرائیل است؛ کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس درگیر نشوند
جنگ با ایران: شمشیر دو لبه برای اقتصاد و کشاورزی آمریکا
کره شمالی: رزمایش‌های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «بحران امنیتی جدید» در آسیا ایجاد کرده است
۲۵ ایالت آمریکا علیه تعرفه‌های جدید ترامپ شکایت کردند
آخرین اخبار
قطر: اسرائیل که مانع روند صلح غزه است باید عقب‌نشینی کند
ادعای بسنت: توافق با ایران می‌تواند امروز یا فردا حاصل شود
انصارالله از حمله پهپادی به فرودگاه نجران در جنوب عربستان خبر داد
قطر: تلاش‌ها برای مذاکرات آمریکا و ایران با همه طرف‌ها در جریان است
خسارات آتش‌سوزی‌ها در اروپا از ۳ میلیارد یورو گذشت
شیخ نعیم قاسم: مقاومت تا پایان اشغالگری ادامه خواهد داشت
نیویورک تایمز: ایران و عمان به توافقی برای رسمیت بخشیدن به کنترل تهران بر هرمز نزدیک شدند
آمریکا هنوز موشک‌های پاتریوت اوکراین را جایگزین نکرده است
خشکسالی در فرانسه؛ سه رآکتور هسته‌ای تعطیل شدند
نیوزویک: ایران اکنون اَبَرسلاحی قدرتمندتر از بمب هسته‌ای در اختیار دارد
گواتمالا پس از فوران آتشفشان، هشدار «خطر» صادر کرد
هشدار کاغذ سفید ژاپن: وضعیتی مشابه اوکراین در آسیا تکرار می‌شود
اندرو نیل تحلیلگر اسکاتلندی در نقدی کوبنده: ایران ترامپ را خیلی ماهرانه کنترل می‌کند
آمریکا پرواز‌های اخراج مهاجران ونزوئلایی را پس از زمین‌لرزه از سر گرفت
افت صادرات نفت آمریکا به کمترین سطح در ۸ ماه اخیر
۲۵ ایالت آمریکا علیه تعرفه‌های جدید ترامپ شکایت کردند
روسیه از هدف قرار دادن چهار کشتی اوکراین خبر داد
برنامه هسته‌ای ایران مسئله آمریکا و اسرائیل است؛ کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس درگیر نشوند
جنگ با ایران: شمشیر دو لبه برای اقتصاد و کشاورزی آمریکا
مقام اوکراینی: عضویت کی‌یف در ناتو یک توهم است
اصابت پرتابه به کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان
کره شمالی: رزمایش‌های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «بحران امنیتی جدید» در آسیا ایجاد کرده است
گزارش المیادین از همکاری ایران، ترکیه و عراق برای مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب
کپلر: ترافیک در باب‌المندب و هرمز همچنان پایین باقی مانده است
قاهره و ریاض: اولویت با راه‌حل سیاسی است
تناقض‌گویی‌های ترامپ از «پیروزی قاطع» تا «آخرین فرصت» برای ایران
هیئت صلح: پیشرفت آتش‌بس غزه به پایبندی اسرائیل و حماس بستگی دارد
اردوغان و بن سلمان درباره طرح صلح غزه و امنیت منطقه رایزنی کردند
آتش‌سوزی گسترده در جنوب هلند موجب تخلیه جمعیت شد
زلنسکی رئیس جدید سرویس اطلاعات خارجی و دبیر شورای امنیت اوکراین را منصوب کرد