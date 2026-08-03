باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آرون کندی، تحلیلگر ارشد اطلاعات دریایی و امنیتی در شرکت مشاوره جهانی کنترل ریسک (Control Risks)، میگوید که ایران در حال حاضر تعیین میکند که کدام کشتیها وارد خلیج فارس شوند یا از آن خارج شوند.
او به الجزیره گفت: «اوضاع فعلی در تنگه هرمز از زمانی که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، به همین شکل بوده است.»
این تحلیلگر افزود: «ایران دیکته میکند که کدام کشتیها میتوانند وارد خلیج شوند و از آن خارج شوند و به کشتیهایی که بدون اجازه ایران قصد عبور دارند، حمله میکند.»
کندی اشاره کرد که در تنگه هرمز دو گذرگاه وجود دارد و افزود که گذرگاه شمالی که تحت اداره ایران است، تحت محاصره دریایی آمریکا قرار دارد و مانع از انجام تجارت از طریق آن میشود.
او گفت: «همچنین یک گذرگاه در جنوب، در امتداد ساحل عمان وجود دارد که در واقع [با گذرگاه قبل از جنگ]تفاوت دارد.»
کندی گفت که اگرچه آمریکا «سطح محدودی از حفاظت» را برای کشتیهایی که از این گذرگاه استفاده میکنند، فراهم میکند، اما برای جلوگیری از حمله ایران به آنها کافی نیست.
منبع: الجزیره