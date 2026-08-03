باشگاه خبرنگاران جوان- محمدجواد کولیوند در دیدار با معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، مهمترین طرحهای عمرانی، زیربنایی و راهبردی استان را پیگیری کرد و دستورات لازم برای تسریع در تامین اعتبارات این طرحها صادر شد.
استاندار سمنان در این دیدار با ارایه سه نامه تخصصی، خواستار حمایت ویژه سازمان برنامه و بودجه از طرحهای اولویتدار استان شد.
در نخستین نامه، فهرست ۱۵ طرح عمرانی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حوزههای راه، بهداشت و درمان، آبرسانی، آموزش و سایر زیرساختهای عمرانی برای تخصیص اعتبار به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه شد.
همچنین در نامهای جداگانه، ۶ طرح راهبردی و حائز اهمیت استان که نقش موثری در توسعه اقتصادی، زیرساختی و خدماتی سمنان دارند، برای تامین منابع مالی و تسریع در اجرا به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از بررسی درخواستهای ارایهشده، دستور تخصیص اعتبار طرحهای دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی را با اولویت طرحهای آماده افتتاح صادر کرد و درباره طرحهای راهبردی استان نیز دستور داد با توجه به ابلاغ اعتبارات ابتدای سال، اقدامات لازم با اولویت در دستور کار قرار گیرد.
یکی از مهمترین محورهای این دیدار، پیگیری تامین سهم دولت برای تکمیل فاز دوم قطعه دوم آزادراه حرم تا حرم در مسیر گرمسار - سمنان بود؛ طرحی که برای بهرهبرداری از ۱۶ کیلومتر باقیمانده آن به یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
کولیوند استاندار سمنان، در نامهای جداگانه با اشاره به اهمیت این طرح در تکمیل کریدور ارتباطی تهران - مشهد، خواستار تسریع در تامین منابع مالی شد و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در این خصوص، دستور همکاری لازم برای تامین اعتبار و تکمیل این قطعه را به مسئولان ذیربط سازمان صادر کرد تا روند اجرای طرح با سرعت بیشتری ادامه یابد.
استاندار سمنان در این دیدار تاکید کرد: تکمیل طرحهای نیمهتمام و زیرساختی استان از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و پیگیری تامین اعتبارات ملی تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.