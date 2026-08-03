فرمانده سپاه شهرستان الیگودرز از احیای روستای آب‌باریک خلیل‌آباد به دنبال اجرای پروژه آبرسانی توسط بسیج سازندگی سپاه و همکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ پاسدار مرتضی شیخی با اشاره به وضعیت این روستا در سال‌های گذشته اظهار کرد: روستای آب‌باریک خلیل‌آباد به دلیل خشکسالی و کمبود شدید آب، به‌تدریج ساکنان خود را از دست داده و تقریباً خالی از سکنه شده بود. 

وی افزود: با اجرای پروژه آبرسانی به همت بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اداره آب و فاضلاب شهرستان، مشکل کم‌آبی این روستا برطرف شد و حیات دوباره به آن بازگشت. 

فرمانده سپاه شهرستان الیگودرز ادامه داد: تأمین آب پایدار، علاوه بر ایجاد امید و انگیزه در میان اهالی، زمینه بازگشت بسیاری از خانواده‌هایی را که در سال‌های گذشته به دلیل کمبود آب ناچار به ترک روستا شده بودند، فراهم کرده است. 

سرهنگ شیخی با تأکید بر نقش محرومیت‌زدایی در توسعه مناطق روستایی گفت: امروز با آغاز موج مهاجرت معکوس، روستای آب‌باریک خلیل‌آباد بار دیگر در مسیر آبادانی و رونق قرار گرفته و این پروژه نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی بسیج سازندگی و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ارتقای کیفیت زندگی مردم است

برچسب ها: آبرسانی ، لرستان
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