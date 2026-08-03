خبرگزاری آناتولی به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد که زمان و مکان ازسرگیری مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران هنوز تعیین نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری آناتولی روز دوشنبه گزارش داد که زمان و مکان ازسرگیری مذاکرات صلح بین ایالات متحده و ایران هنوز تعیین نشده است.
این خبرگزاری به یک مقام ارشد پاکستانی استناد کرد که گفته است هیچ دیداری بین نمایندگان دو کشور در اسلامآباد، «حداقل در ۲۴ ساعت آینده» برنامهریزی نشده است. این منبع همچنین فاش کرد که میانجیگران پاکستانی و قطری برای تعیین زمان و مکان دور جدید مذاکرات، با واشنگتن و تهران در تماس هستند.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده بود که مذاکرات صلح امروز ازسرگیری میشود؛ موضوعی که ایران امروز آن را تکذیب کرد.
منبع: آناتولی