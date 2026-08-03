باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به عملکرد اورژانس ۱۱۵ در تیرماه امسال، اظهار کرد: کارشناسان فوریتهای پزشکی با حضور بهموقع در مأموریتهای امدادی، خدمات درمانی پیشبیمارستانی را به بیماران و مصدومان در مناطق شهری، جادهای و روستایی ارائه دادهاند.
او با بیان اینکه در این مدت ۲۷ هزار و ۳ مأموریت توسط اورژانس ۱۱۵ انجام شده است، گفت: از این تعداد، ۱۲ هزار و ۸۶۷ مأموریت به انتقال بیماران و مصدومان به مراکز درمانی انجامید و ۱۰ هزار و ۲۹۹ نفر نیز پس از دریافت خدمات تخصصی در محل، بدون نیاز به انتقال، درمان شدند.
رئیس اورژانس فارس در خصوص مأموریتهای مرتبط با حوادث ترافیکی بیان کرد: در بازه زمانی یادشده، ۵ هزار و ۸۹۵ مأموریت ترافیکی ثبت شد که طی آن ۶ هزار و ۳۷۰ مصدوم خدمات فوریتهای پزشکی دریافت کردند و ۵۷ نفر جان باختند.
او جزئیات این حوادث را چنین تشریح کرد: ۳ هزار و ۷۰۱ مأموریت در مناطق شهری رخ داد که ۳ هزار و ۷۰۵ مصدوم و ۲۰ فوتی داشت؛ همچنین در ۲ هزار و ۱۹۴ مأموریت جادهای، ۲ هزار و ۶۶۵ مصدوم مداوا شدند و ۳۷ نفر جان خود را از دست دادند.
عابد با اشاره به گستره خدمات اورژانس در حوزه بیماریها و سایر حوادث غیرترافیکی، افزود: در تیرماه امسال، ۲۱ هزار و ۱۰۸ مأموریت مربوط به بیماران و حوادث غیرترافیکی (تروما و بیماری) انجام شد که بخش عمدهای از فعالیتهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ را تشکیل میدهد.
از اعزام فوری تا مشاوره تلفنی و هشدار درباره مزاحمان خط
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با اشاره به پاسخگویی به ۹۷ هزار و ۶۷۸ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، ادامه داد: از این تعداد، ۲۰ هزار و ۹۶۵ تماس منجر به اعزام تیمهای عملیاتی شد و ۱۲ هزار و ۴۴۲ تماس نیز با ارائه مشاوره تلفنی توسط کارشناسان پاسخ داده شد.
او با تأکید بر ضرورت حفظ خطوط ارتباطی اورژانس، افزود: در این مدت ۴ هزار و ۳۱۷ تماس مزاحم با سامانه ثبت شد که ضمن اشغال خطوط، میتواند روند امدادرسانی به بیماران و مصدومان نیازمند خدمات فوری را با تأخیر مواجه کند.
احیای بیماران در ثانیههای طلایی
او همچنین اظهار کرد: در طول تیرماه، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در ۱۵ مأموریت مرتبط با ایست قلبی حضور یافتند و با انجام بهموقع عملیات احیا و ارائه خدمات تخصصی پیشبیمارستانی، موفق به بازگرداندن علائم حیاتی این بیماران شدند؛ همه بیماران پس از دریافت مراقبتهای اولیه، برای تکمیل درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
عابد با اشاره به دامنه سنی بیماران گفت: افراد احیاشده در این مأموریتها بین ۳ تا ۸۹ سال سن داشتند که نشاندهنده ضرورت آمادگی همیشگی نیروهای اورژانس برای ارائه خدمات به همه گروههای سنی است.
شهروندان هم بخشی از زنجیرهاند؛ تماسِ بهموقع، شانس احیا را چندبرابر میکند
او تأکید کرد: حضور سریع کارشناسان، آغاز بهموقع عملیات احیا و استفاده از تجهیزات تخصصی، نقشی کلیدی در افزایش شانس نجات بیماران دچار ایست قلبی دارد.
رئیس اورژانس فارس با بیان اینکه این موفقیتها حاصل تعهد، تخصص و آمادگی عملیاتی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ است، از تلاشهای شبانهروزی آنان تقدیر و اضافه کرد: شهروندان نیز نقش تاثیرگذاری در زنجیره نجات ایفا میکنند؛ تماس فوری با سامانه ۱۱۵، ارائه اطلاعات دقیق و آشنایی با اصول اولیه احیای قلبیریوی، تا پیش از رسیدن کارشناسان، میتواند شانس بقای بیماران را افزایش دهد.