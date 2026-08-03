باشگاه خبرنگاران جوان - در روزگاری که هوش مصنوعی می‌تواند هر تصویری را خلق کند، هر سندی را بسازد و هر متنی را در چند ثانیه بنویسد، به نظر می‌رسد جاه‌طلبی سیاسی نیز مرزی برای خود نمی‌شناسد.

ترامپ قمارباز، رئیس‌جمهوری که همواره تلاش کرده خود را در قامت چهره‌ای تاریخ‌ساز به نمایش بگذارد، این بار با انتشار تصاویری ساخته‌شده با هوش مصنوعی، خود را در کنار جورج واشنگتن و آبراهام لینکلن قرار داد؛ تصاویری که بیش از آنکه یادآور صفحات تاریخ آمریکا باشند، به پوستر‌های تبلیغاتی شباهت داشتند.

این خودهم‌ترازی با دو چهره تاثیرگذار ایالات متحده، خیلی زود موجی از طنز و کنایه را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت و کاربران با شوخی‌های پی‌درپی، این تلاش برای نشستن بر صندلی چهره‌های تاریخی را دستمایه تمسخر قرار دادند.

برخی کاربران فضای مجازی نیز با انتشار ده‌ها واکنش طنز، این اقدام ترامپ را به سخره گرفتند. عده‌ای نوشتند او پس از قرار گرفتن در کنار جورج واشنگتن و آبراهام لینکلن، احتمالاً در تصاویر بعدی خود را در کنار ژولیوس سزار، ناپلئون یا دیگر شخصیت‌های بزرگ تاریخ قرار خواهد داد. برخی دیگر نیز کنایه زدند که ترامپ این بار به‌جای نوشتن تاریخ و ساخت تمدنی که از آن بی‌بهره است تصمیم گرفته است آن را با هوش مصنوعی بسازد یا خیلی‌ها این کار او را مایه ننگ و تاسف قانون اساسی امریکا دانستند که یک فرد بدنام با میلیون‌ها جریمه تعرض جنسی و کلاهبرداری هنگفتی که داشته رئیس جمهوری امریکا شده است، در ادامه واکنش برخی از کاربران را بخوانید:

یکی از کاربران درباره این عکس ترامپ نوشت: «واشنگتن استقلال آمریکا را به دست آورد، لینکلن اتحادش را حفظ کرد، ترامپ فقط یک پرامپت برای هوش مصنوعی نوشت.»

دیگر کاربر این شبکه مجازی هم نوشت: «لینکلن برده‌داری را لغو کرد و ترامپ همچنان در شبکه‌های مجازی به دروغ و رویاپراکنی ادامه می‌دهد.»

کاربر دیگری با کنایه ادامه داد: «پست بعدی احتمالاً عکس ترامپ با ژولیوس سزار خواهد بود.»

دیگری نیز نوشت: «این دیگر اعتمادبه‌نفس نیست؛ نسخه‌ای از خودشیفتگی است.»

یکی از کاربران با طعنه گفت: «ترامپ استقلال و پیروزی‌اش را هم حتماً با هوش مصنوعی می‌نویسد.»

کاربر دیگری پیش‌بینی کرد: «اگر این روند ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه چند روز پیش هم در کنار سربازان عکس خود را گذاشته بود هفته بعد کنار دایناسور‌ها هم عکس خواهد گذاشت.»

در واکنش دیگری آمده بود: «مطمئناً هوش مصنوعی هم از دست ترامپ خسته شده، چون مدام باید رویاهایش را به تصویر بکشد.»

یکی دیگر از کاربران به تمسخر نوشته بود: «این بیشتر شبیه پوستر یک فیلم علمی‌تخیلی است تا صفحه یک رئیس‌جمهور.»

کاربری دیگر نیز نوشت: «وقتی می‌خواهی خودت را در کتاب تاریخ جا بدهی، اما، چون جایگاهی نداری با هوش مصنوعی این کار را انجام می‌دهی.»

یکی از واکنش‌ها نیز به این موضوع اشاره داشت که اگر جورج واشنگتن احتمالاً زنده بود، از میز بلند می‌شد و می‌رفت.

کاربر دیگری هم گفته بود: «این عکس‌ها بیشتر از اینکه از یک سیاستمدار باشد، از یک دلقک سیرک است.»

منبع: مهر