باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع محلی در استان حمص (مرکز سوریه) از شنیده شدن صدای دو انفجار با منشأ نامشخص در ساعات اولیه بامداد امروز (دوشنبه) خبر دادهاند.
این منابع اعلام کردهاند که این انفجارها در منطقه بین فرودگاه تدمر و زندان نظامی تدمر، در شرق استان حمص، رخ داده است.
منابع محلی همچنین گفتهاند که پیش از وقوع انفجارها، یک نور درخشان به رنگ قرمز در ارتفاع نسبتاً بالا مشاهده شده و پس از آن، دو انفجار پیاپی منطقه را لرزانده است. به گفته این منابع، برخی از ساکنان با توجه به نوع صدا و محل وقوع حادثه، احتمال دادهاند که این انفجارها ناشی از حمله پهپادی بوده باشد.
با این حال، این گمانهزنیها تاکنون تأیید نشده و نهادهای امنیتی سوریه نیز تا این لحظه هیچ بیانیه رسمی درباره علت یا ماهیت این حادثه صادر نکردهاند. به گفته منابع محلی، هیچگونه تحرک قابل توجهی از سوی خودروهای امدادی یا نیروهای امنیت داخلی به سمت محل انفجار مشاهده نشده و همین مسئله بر ابهامات و پرسشها درباره آنچه رخ داده، افزوده است.
منبع: روسیا الیوم