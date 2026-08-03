افزایش تاب‌آوری صنعت پالایش، ارتقای کیفیت فرآورده‌ها و پاسخگویی به نیاز روزافزون در بازدید دستیار رئیس جمهور و معاون وزیر نفت مورد تاکید قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد نوری، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در پیگیری طرح‌های خاص، به همراه محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با حضور در شرکت پالایش نفت تهران، ضمن دیدار و گفت‌وگو با عباس محسنی‌نیکوگفتار، مدیرعامل این شرکت، از روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های در دست احداث و فرآیند تولید این پالایشگاه بازدید کردند.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های راهبردی، برنامه‌های توسعه‌ای و اقدامات انجام‌شده در راستای ارتقای ظرفیت تولید، بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی، افزایش بهره‌وری، نوسازی زیرساخت‌ها و استمرار تولید پایدار مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران گزارشی از روند پیشرفت پروژه‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای و اقدامات انجام‌شده در حوزه تولید، نگهداشت و توسعه زیرساخت‌های پالایشی ارائه کرد.

 محمد نوری و محمدصادق عظیمی‌فر همچنین با حضور در بخش‌های مختلف پالایشگاه، از نزدیک در جریان روند تولید، فعالیت واحدهای عملیاتی و پیشرفت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای قرار گرفتند و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های راهبردی، بهره‌گیری حداکثری از توان داخلی، ارتقای بهره‌وری و تقویت زیرساخت‌های صنعت پالایش کشور تأکید کردند.

در جریان این بازدید، بر نقش پالایشگاه تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تولید و تأمین فرآورده‌های نفتی کشور در حفظ پایداری شبکه سوخت‌رسانی و تأمین امنیت انرژی تأکید شد و اجرای طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه، گامی مؤثر در افزایش تاب‌آوری صنعت پالایش، ارتقای کیفیت فرآورده‌ها و پاسخگویی به نیاز روزافزون کشور به فرآورده‌های نفتی استاندارد ارزیابی شد.

این بازدید در راستای سیاست‌های دولت برای پایش میدانی طرح‌های ملی، تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای صنعت پالایش انجام شد.

برچسب ها: نفت ، سوخت
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