باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد نوری، دستیار ویژه رئیسجمهور در پیگیری طرحهای خاص، به همراه محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، با حضور در شرکت پالایش نفت تهران، ضمن دیدار و گفتوگو با عباس محسنینیکوگفتار، مدیرعامل این شرکت، از روند اجرای طرحهای توسعهای، پروژههای در دست احداث و فرآیند تولید این پالایشگاه بازدید کردند.
در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای پروژههای راهبردی، برنامههای توسعهای و اقدامات انجامشده در راستای ارتقای ظرفیت تولید، بهبود کیفیت فرآوردههای نفتی، افزایش بهرهوری، نوسازی زیرساختها و استمرار تولید پایدار مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران گزارشی از روند پیشرفت پروژهها، برنامههای توسعهای و اقدامات انجامشده در حوزه تولید، نگهداشت و توسعه زیرساختهای پالایشی ارائه کرد.
محمد نوری و محمدصادق عظیمیفر همچنین با حضور در بخشهای مختلف پالایشگاه، از نزدیک در جریان روند تولید، فعالیت واحدهای عملیاتی و پیشرفت پروژههای عمرانی و توسعهای قرار گرفتند و بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای راهبردی، بهرهگیری حداکثری از توان داخلی، ارتقای بهرهوری و تقویت زیرساختهای صنعت پالایش کشور تأکید کردند.
در جریان این بازدید، بر نقش پالایشگاه تهران به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید و تأمین فرآوردههای نفتی کشور در حفظ پایداری شبکه سوخترسانی و تأمین امنیت انرژی تأکید شد و اجرای طرحهای توسعهای این مجموعه، گامی مؤثر در افزایش تابآوری صنعت پالایش، ارتقای کیفیت فرآوردهها و پاسخگویی به نیاز روزافزون کشور به فرآوردههای نفتی استاندارد ارزیابی شد.
این بازدید در راستای سیاستهای دولت برای پایش میدانی طرحهای ملی، تسریع در تکمیل پروژههای اولویتدار و حمایت از برنامههای توسعهای صنعت پالایش انجام شد.