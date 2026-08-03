

باشگاه خبرنگاران جوان - مرد عنکبوتی: روزی کاملا نو» در نخستین هفته اکران مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفت. این فیلم ابرقهرمانی با بازی تام هالند و زندایا با فروش ۳۵۵ میلیون دلاری در نزدیک به ۴۵۰۰ سالن سینما در آمریکای شمالی، به عنوان دومین افتتاحیه بزرگ تاریخ سینمای آمریکا ثبت شد و تنها ۲ میلیون دلار با رکورد «انتقام‌جویان: پایان بازی» با فروش افتتاحیه ۳۵۷.۱ میلیون دلاری فاصله داشت.

در سطح جهانی نیز قسمت جدید فیلم «مرد عنکبوتی» ۵۷۲ میلیون دلار از ۶۶ بازار بین‌المللی کسب کرد و مجموع فروش افتتاحیه جهانی آن به ۹۲۷ میلیون دلار رسید تا دومین فیلم موفق در فروش افتتاحیه در سطح جهانی پس از رکورد ۱.۲ میلیارد دلاری «انتقام‌جویان: پایان بازی» نام بگیرد.

آخرین باری که تام هالند در نقش مرد عنکبوتی ظاهر شد، فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» بود که در دسامبر ۲۰۲۱ با ۲۶۰.۱ میلیون دلار در داخل آمریکا و ۵۸۷.۲ میلیون دلار در جهان افتتاح شد، فیلمی که با مجموع فروش جهانی ۱.۹ میلیارد دلاری در رتبه هشتم پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما قرار گرفت و حالا قسمت جدید «مرد عنکبوتی» با توجه با افتتاحیه چشمگیر این ظرفیت را دارد تا از این فروش نیز عبور کند.

به گزارش هالیوود ریپورتر، سونی پیکچرز در ابتدا شروع ۱۹۵ میلیون دلاری در آمریکا و ۴۶۵ میلیون دلاری در جهان را برای «مرد عنکبوتی: روزی کاملا نو» پیش‌بینی کرده بود. این فیلم که توسط مارول استودیوز و ایمی پاسکال تهیه شده، با بودجه تولید ۲۲۵ میلیون دلاری ساخته شده است.

فیلم «اودیسه» ساخته کریستوفر نولان نیز پس از دو هفته حضور در صدر جدول گیشه، با فروش ۵۱ میلیون دلاری در جایگاه دوم قرار گرفت، مجموع فروش آن در آمریکای شمالی به ۳۹۵.۵ میلیون دلار رسید و در سطح جهانی نیز به مرز فروش یک میلیارد دلاری رسیده است.

«داستان اسباب‌بازی ۵» محصول استودیو پیکسار کمپانی دیزنی هم این هفته با فروش حدود ۶.۲ میلیون دلاری در جایگاه سوم قرار گرفت و مجموع فروش آن در آمریکا به ۴۶۱ میلیون دلار رسید. «مینیون‌ها و هیولاها» نیز این هفته ۵.۸ میلیون دلار فروخت و تاکنون ۱۶۸.۴ میلیون دلار در گیشه آمریکا فروخته است.