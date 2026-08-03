شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در صدور کارت پایان خدمت معلمان دانشگاه فرهنگیان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارت پایان خدمت معلمان متعهد خدمت پس از پایان تعهد خدمت و طی مراحل قانونی صادر می‌شود. این مدرک پس از پایان تعهد خدمت و احراز شرایط قانونی در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه این کارت برای متقاضیان از اهمیت بالایی برخوردار است، مدتی است که صدور این کارت برای متقاضیان به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای متقاضیان به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیربنده ورودی ۹۲ دانشگاه فرهنگیان و ورودی سال ۹۶ اموزش و پرورش هستم. طبق قانون متعهدین خدمت مقرر بود پس از پایان ۸ سال تعهد، کارت پایان خدمت ما صادر شود. اما به تاخیر افتاد. لطفا مشکل ما را برای احیای حقوق پیگیری کنید.هر قراردادی برای دو طرف لازم الاجرا است ، بنابراین چطور در تعهدی که در ابتدای ورود به دانشگاه داشتیم، اگر ما در طول دوره ترک خدمت می کردیم، باید ۳ برابر تمام هزینه ها رو می پرداختیم.

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