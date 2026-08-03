باشگاه خبرنگاران جوان -مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در جلسه قرارگاه پدافند پرتویی استان، با تأکید بر ضرورت آمادگی همهجانبه در برابر تهدیدات و حوادث پرتویی، گفت: پدافند پرتویی یکی از بخشهای مهم پدافند غیرعامل است و باید با رویکردی علمی، پیشگیرانه و مبتنی بر سناریوهای واقعی دنبال شود.
مهدی متقیان افزود: هدف از تشکیل این قرارگاه، ایجاد یک سازوکار منسجم برای هماهنگی، برنامهریزی، پیشگیری، آمادگی، پاسخ و مدیریت پیامدهای حوادث پرتویی در سطح استان است و دستگاههای عضو باید وظایف و مسئولیتهای خود را بهصورت دقیق و عملیاتی دنبال کنند.
متقیان با اشاره به ضرورت شناسایی مراکز، تأسیسات و نقاط دارای اهمیت پرتویی در استان، گفت: شناسایی آسیبپذیریها، احصای ظرفیتهای موجود، بررسی تجهیزات و امکانات دستگاههای مسئول و تدوین برنامههای پاسخ اضطراری باید در اولویت فعالیتهای قرارگاه قرار گیرد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم همچنین بر ضرورت آموزش و توانمندسازی نیروهای تخصصی و برگزاری رزمایشهای مشترک تأکید کرد و افزود: آمادگی واقعی زمانی حاصل میشود که دستگاههای مسئول، علاوه بر داشتن طرح و دستورالعمل، امکان اجرای هماهنگ مأموریتهای خود را در شرایط اضطراری تمرین کرده باشند.
وی ادامه داد: در صورت وقوع حادثه پرتویی، سرعت عمل، اطلاعرسانی صحیح، مدیریت افکار عمومی، حفاظت از مردم، ارائه خدمات امدادی و درمانی و جلوگیری از گسترش پیامدهای حادثه از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بنابراین باید از هماکنون سازوکارهای لازم برای مدیریت چنین شرایطی پیشبینی شود.
متقیان با بیان اینکه پدافند پرتویی صرفاً یک موضوع تخصصی برای یک دستگاه خاص نیست، خاطرنشان کرد: موفقیت در مدیریت حوادث پرتویی نیازمند همکاری و همافزایی مجموعهای از دستگاههای اجرایی، امدادی، درمانی، انتظامی و خدماتی است و قرارگاه پدافند پرتویی استان باید بستر این هماهنگی و همافزایی را فراهم کند.