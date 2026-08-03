باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیح‌الله خداییان در نشست شورای معاونان سازمان بازرسی کل کشور، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را یکی از اولویت‌های حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی برشمرد و افزود: سهولت دسترسی مردم، به‌ویژه بیماران صعب‌العلاج، به داروهای حیاتی، نه‌تنها یک ضرورت مدیریتی، بلکه یک تکلیف انسانی و شرعی است.

وی در پایان به معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد با پایش مستمر نوسانات قیمت و مقابله قاطع با هرگونه انحصار یا کمبود دارویی، اقدامات لازم را برای رفع سریع مشکلات این حوزه به‌طور ویژه پیگیری کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور مدیریت امور کشور را در شرایط کنونی نیازمند همدلی، ابتکار عمل و شجاعت مدیران دانست و خطاب به معاونان این سازمان تأکید کرد: سازمان بازرسی باید با رویکردی مقتدرانه در میدان خدمت حاضر شود، چرا که هدف ما تبدیل نظارت به ابزاری انگیزه‌بخش است تا مدیران با اطمینان خاطر و سرعت بیشتر، گره‌های موجود را گشوده و موانع پیش روی مردم و کشور را رفع کنند.

اربعین حسینی ؛ جلوه‌ باشکوه از وحدت امت اسلامی

رئیس سازمان بازرسی در این نشست با تبیین ابعاد معنوی و راهبردی راهپیمایی اربعین، بر لزوم نظارت فعال و حمایت هم‌افزا از دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل امور زائران تأکید کرد.

خداییان، اربعین حسینی را جلوه‌ای باشکوه از وحدت امت اسلامی دانست و با اشاره به استقرار هیأت‌های بازرسی در مرزها از هفته‌های گذشته، گفت: هدف از این اقدام، رصد دقیق کیفیت خدمات‌رسانی به زائران است و تمامی دستگاه‌های اجرایی با رویکردی تسهیل‌گرانه برای رفع موانع در میدان حضور دارند.

منبع: قوه قضاییه