باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت جنگ ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که توافق‌نامه‌های چارچوبی با شرکت‌های نورتروپ گرامن و لاکهید مارتین امضا کرده است تا تولید قطعات کلیدی موشک‌های رهگیر را افزایش دهد و هدف آن، سه‌برابر کردن تولید موشک‌های پیشرفته پاتریوت (PAC-۳) و چهار برابر کردن تولید سامانه‌های دفاع هوایی تاد (THAAD) است.

در این بیانیه آمده است: «این تلاش برای تثبیت زنجیره‌های تأمین مهم‌ترین رهگیر‌های ما، چشم‌انداز مشترک رئیس‌جمهور [دونالد]ترامپ و وزیر [پیت]هگست را برای ساختن "آرسنال آزادی"، تسریع در تحویل قابلیت‌های حیاتی و تقویت پدافند یکپارچه هوایی و موشکی کشور، پیش می‌برد.» هیچ رقمی اعلام نشده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که به طور مکرر شایعاتی مبنی بر نیاز واشنگتن به تقویت دفاعی خود در پی حملات ایران در خاورمیانه وجود دارد، همچنین به اظهارات اخیر ترامپ اشاره می‌شود که گفته است تولید سامانه‌های پاتریوت را در داخل آمریکا حفظ خواهد کرد، زیرا اجازه دادن به سایر کشور‌ها برای ساخت این سامانه دفاعی خطرناک خواهد بود.

منبع: رویترز