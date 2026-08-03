باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار عبدالهیان با اشاره به پیگیری‌های این بنیاد برای نهایی‌سازی لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگری اظهار کرد: پس از اتمام کار بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارسال لایحه به دولت، پیگیری‌های لازم برای تسریع در روند بررسی کارشناسی در کمیسیون مربوطه با جدیت دنبال خواهد شد تا این لایحه هرچه سریع‌تر برای طی مراحل قانونی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی با اشاره به تدوین این لایحه بر اساس بند «ت» ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت ضمن استقبال از روند بررسی این لایحه به منظور ارج نهادن به خدمات جامعه ایثارگری در دوران دفاع مقدس، از مساعدت ویژه برای بررسی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه جامعه هدف، ولی‌نعمت بنیاد است، گفت: بنیاد تمامی تلاش خود را برای تعیین تکلیف نهایی این لایحه و ارسال آن به هیأت دولت برای تصویب و سپس تقدیم به مجلس شورای اسلامی به کار خواهد گرفت.

عبدالهیان با تأکید بر حقوق قانونی ایثارگران اظهار داشت: خدمات و حقوق جامعه ایثارگری بدون هیچ‌گونه منت یا تعارضی، به عنوان یک حق قانونی پیگیری خواهد شد و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئولان مربوطه نیز به‌صورت مستمر روند نهایی‌سازی این لایحه و تسهیل ارائه خدمات به ایثارگران را دنبال می‌کنند.

منبع: بنیاد شهید