معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید گفت: این بنیاد با پیگیری جدی در دولت، روند نهایی‌سازی لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگری را بر اساس بند «ت» ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار عبدالهیان با اشاره به پیگیری‌های این بنیاد برای نهایی‌سازی لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگری اظهار کرد: پس از اتمام کار بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارسال لایحه به دولت، پیگیری‌های لازم برای تسریع در روند بررسی کارشناسی در کمیسیون مربوطه با جدیت دنبال خواهد شد تا این لایحه هرچه سریع‌تر برای طی مراحل قانونی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی با اشاره به تدوین این لایحه بر اساس بند «ت» ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت ضمن استقبال از روند بررسی این لایحه به منظور ارج نهادن به خدمات جامعه ایثارگری در دوران دفاع مقدس، از مساعدت ویژه برای بررسی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه جامعه هدف، ولی‌نعمت بنیاد است، گفت: بنیاد تمامی تلاش خود را برای تعیین تکلیف نهایی این لایحه و ارسال آن به هیأت دولت برای تصویب و سپس تقدیم به مجلس شورای اسلامی به کار خواهد گرفت.

عبدالهیان با تأکید بر حقوق قانونی ایثارگران اظهار داشت: خدمات و حقوق جامعه ایثارگری بدون هیچ‌گونه منت یا تعارضی، به عنوان یک حق قانونی پیگیری خواهد شد و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئولان مربوطه نیز به‌صورت مستمر روند نهایی‌سازی این لایحه و تسهیل ارائه خدمات به ایثارگران را دنبال می‌کنند.

منبع: بنیاد شهید

برچسب ها: بنیاد شهید ، ایثارگران
خبرهای مرتبط
تأکید رئیس بنیاد شهید بر عدالت‌محوری در حوزه سلامت ایثارگران
مجتمع فرهنگی شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با رویکرد ملی و بین‌المللی احداث می‌شود
برگزاری دو همایش بین‌المللی در کربلا برای گرامیداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، ناو دنا و شهدای لامرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد
قاتل امام جماعت مسجد به چوبه دار نزدیک شد
افشای اطلاعات بانکی ۱۲۰۰ شهروند تهرانی در یک غرفه میوه و تره‌بار
فردا کالابرگ گروه اول شارژ می‌شود
عامل جنایت در یافت‌آباد تهران در بندرعباس دستگیر شد
بخشش پدرخوانده در شب اربعین
تمدید معافیت سربازی مشمولان سه و چهار فرزندی تا پایان ۱۴۰۷
خواهر و برادر موادفروش با ۸ کیلو حشیش دستگیر شدند
آدم‌ربایی برای سرقت ۱۰ میلیاردی ناکام ماند؛ اموال شاکی به‌طور کامل کشف شد
احتمال قطع موقت سامانه‌های تامین اجتماعی
آخرین اخبار
مهران در صدر مسیر‌های ورودی/ ۲۴ زائر جان باختند و ۱۵۴ نفر مصدوم شدند
تقدیر فرمانده قرارگاه اربعین فراجا از میزبانی عراق
تداوم خدمت هلال‌احمر تا بازگشت آخرین زائران اربعین به کشور + فیلم
میزبانی از حدود ۴۰۰ هزار زائر در موکب میدان پرچم
میزبانی از ۱۰ هزار بانو و کودک زائر؛ کارنامه جامع خدمات قرارگاه زینبیه در اربعین ۱۴۰۵
احتمال قطع موقت سامانه‌های تامین اجتماعی
راه‌اندازی سامانه الکترونیکی درخواست عفو و بخشودگی در دادگستری استان تهران
آدم‌ربایی برای سرقت ۱۰ میلیاردی ناکام ماند؛ اموال شاکی به‌طور کامل کشف شد
احیای فرحزاد آغاز مسیر بازآفرینی روددره‌های پایتخت است
زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد
تمدید معافیت سربازی مشمولان سه و چهار فرزندی تا پایان ۱۴۰۷
تأکید وزیر دادگستری بر حفظ ثبات در بازار
خواهر و برادر موادفروش با ۸ کیلو حشیش دستگیر شدند
هشدار نسبت به وزش باد شدید در تهران/ بارش باران در شمال استان
کشف محموله ۴۶ میلیارد تومانی تلویزیون قاچاق در جنوب تهران
عامل جنایت در یافت‌آباد تهران در بندرعباس دستگیر شد
افشای اطلاعات بانکی ۱۲۰۰ شهروند تهرانی در یک غرفه میوه و تره‌بار
سیگار دروازه ورود به مصرف مواد مخدر
روز حقوق بشر اسلامی نماد مقاومت کشورهای اسلامی در برابر زیاده‌خواهی غرب است
فردا کالابرگ گروه اول شارژ می‌شود
جابه‌جایی ۷۱۶ هزار و ۳۷۵ مسافر با متروی تهران در مراسم جاماندگان اربعین
تنفس هوای پایتخت قابل قبول است
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی با حدود ۳۰۰ شاکی در دادسرای تهران
چرا از سیستم سرمایشی در برخی از اتوبوس‌ها استفاده نمی‌شود؟
بخشش پدرخوانده در شب اربعین
قاتل امام جماعت مسجد به چوبه دار نزدیک شد
آغاز خدمت‌رسانی رایگان اتوبوسرانی برای بازگشت زائران اربعین از مرز مهران به تهران
ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران/ تردد روان در محورهای شمال و مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین
حریق ۳ سوله در شهرک صنعتی شمس‌آباد با ۲۶ مصدوم
بهره‌مندی جاماندگان اربعین حسینی از سرویس‌ های رایگان تاکسیرانی تهران