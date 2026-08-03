باشگاه خبرنگاران جوان - سعید بشیری در جلسه شورای ترافیک شهرستان تهران که با محوریت بررسی وضعیت سرویس مدارس و ساماندهی حملونقل دانشآموزان برگزار شد، اظهار داشت: دستور کار این جلسه بهصورت ویژه به بررسی موضوع سرویس مدارس، برنامهریزی برای ساماندهی حملونقل دانشآموزان و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط اختصاص یافته است.
بشیری با اشاره به محورهای اصلی جلسه افزود: ارائه گزارش معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره آخرین اقدامات انجامشده برای ساماندهی سرویس مدارس، بررسی آمادگی ناوگان، بررسی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره نرخ کرایه سرویس مدارس، گزارش آموزشوپرورش درباره هماهنگی با مدیران مدارس و وضعیت سامانه «سپند»، گزارش پلیس راهور درباره نظارت بر ایمنی ناوگان و برخورد با سرویسهای غیرمجاز و همچنین بررسی نیازهای اجرایی و ساختاری این حوزه، از مهمترین موضوعات این نشست است.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به بررسی مصوبه نرخ خدمات سرویس مدارس در کمیته مشورتی و هیئت تطبیق فرمانداری، تصریح کرد: این مصوبه از نظر انطباق با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفته است، اما با توجه به اهمیت موضوع، در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل، پیشنهادهای لازم در این جلسه جمعبندی و پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه نمایندگان آموزشوپرورش، اتحادیه حملونقل مسافر شهری، پلیس راهور و دستگاه قضایی نیز در این فرآیند نقش مؤثری دارند، گفت: با توجه به پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی از سال گذشته، انتظار میرود هماهنگی میان دستگاهها بیش از گذشته تقویت شود تا مشکلات احتمالی در آغاز سال تحصیلی به حداقل برسد.
بشیری با تأکید بر اینکه آغاز سال تحصیلی از مهرماه نیازمند آمادگی کامل همه بخشهای مرتبط است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با استفاده از تجربیات سالهای گذشته و همکاری تمامی دستگاههای مسئول، فرآیند ساماندهی سرویس مدارس با کمترین چالش اجرایی شود و خدماتی ایمن، منظم و مطلوب به دانشآموزان و خانوادهها ارائه شود.
وی در پایان، ساماندهی سرویس مدارس را یکی از مطالبات جدی اولیای دانشآموزان دانست و بر لزوم برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و اجرای هماهنگ وظایف دستگاههای مسئول برای پاسخگویی مناسب به این مطالبه عمومی تأکید کرد.
منبع: فرمانداری تهران