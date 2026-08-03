باشگاه خبرنگاران جوان - عفونتهای چرکی گلو بیشتر در سنین ۵ تا ۱۵ سال دیده میشوند و معمولا بهصورت ناگهانی آغاز میشوند. کودک یا نوجوان ممکن است بدون داشتن علائم معمول سرماخوردگی، با گلودرد شدید، تب بالا، احساس دلدرد، تهوع و بیحالی مواجه شود. این نشانهها میتوانند احتمال عفونت باکتریایی را مطرح کنند و مراجعه به پزشک برای معاینه و تشخیص دقیق را ضروری سازند.
در مقابل، گلودردهای ناشی از عفونتهای ویروسی اغلب بهتدریج شروع میشوند و معمولا با علائمی مانند آبریزش یا گرفتگی بینی، سرفه، خشونت صدا، کاهش اشتها و گاهی اسهال همراه هستند. اگرچه در هر دو نوع عفونت ممکن است گلو قرمز شود، اما وجود لایههای سفید یا ترشحات چرکی روی لوزهها، که در پزشکی «اگزودا» نامیده میشود، یکی از مهمترین نشانههایی است که پزشک را به تشخیص عفونت چرکی نزدیکتر میکند.