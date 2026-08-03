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چه زمانی گلودرد می‌تواند نشانه عفونت چرکی باشد؟ + فیلم

شروع ناگهانی گلودرد همراه با تب بالا، به‌ویژه در کودکان و نوجوانان، می‌تواند نشانه عفونت چرکی باشد و نیاز به بررسی و درمان به‌موقع دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عفونت‌های چرکی گلو بیشتر در سنین ۵ تا ۱۵ سال دیده می‌شوند و معمولا به‌صورت ناگهانی آغاز می‌شوند. کودک یا نوجوان ممکن است بدون داشتن علائم معمول سرماخوردگی، با گلودرد شدید، تب بالا، احساس دل‌درد، تهوع و بی‌حالی مواجه شود. این نشانه‌ها می‌توانند احتمال عفونت باکتریایی را مطرح کنند و مراجعه به پزشک برای معاینه و تشخیص دقیق را ضروری سازند.

در مقابل، گلودرد‌های ناشی از عفونت‌های ویروسی اغلب به‌تدریج شروع می‌شوند و معمولا با علائمی مانند آبریزش یا گرفتگی بینی، سرفه، خشونت صدا، کاهش اشتها و گاهی اسهال همراه هستند. اگرچه در هر دو نوع عفونت ممکن است گلو قرمز شود، اما وجود لایه‌های سفید یا ترشحات چرکی روی لوزه‌ها، که در پزشکی «اگزودا» نامیده می‌شود، یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی است که پزشک را به تشخیص عفونت چرکی نزدیک‌تر می‌کند.

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