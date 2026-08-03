داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که شش نفتکش سعودی مسیر خود را از عدن منحرف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - داده‌های ردیابی کشتی‌ها که خبرگزاری رویترز به آن استناد کرده است، نشان می‌دهد که شش نفتکش غول‌پیکر تحت پرچم عربستان سعودی در روز‌های اخیر مسیر خود را در خلیج عدن تغییر داده و به سمت جنوب آفریقا در حرکت هستند؛ این در حالی است که انصارالله یمن تهدید به هدف‌گیری کشتیرانی سعودی کرده‌اند.

بر اساس سیستم ردیابی کشتی‌ها (AIS) در سامانه‌های LSEG و MarineTraffic، این نفتکش‌های خالی که از مقاصد آسیا بازمی‌گشتند، به جای عبور از دریای سرخ جنوبی از طریق تنگه باب‌المندب، در حال حرکت در آرایشی منظم به سمت جنوب آفریقا هستند.

کشتیرانی در دریای سرخ در هفته‌های اخیر با اختلالات تازه‌ای مواجه شده است، پس از آنکه انصارالله یمن اعلام محاصره دریایی علیه عربستان سعودی کردند و متعاقباً به کشتی‌های سعودی حمله کردند که این امر تهدید را برای ترافیک تجاری افزایش داده و به افزایش قیمت نفت کمک کرده است.

انصارالله می‌گوید که این اقدام در پاسخ به محاصره عربستان سعودی بر مناطقی است که تحت کنترل آنهاست.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، باب المندب
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