آخرین تمهیدات شهرداری قم در مراسم جاماندگان اربعین قم؛ از اختصاص۲۴۰ دستگاه اتوبوس تا یک میلیون بطری آب معدنی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -فرامرز عظیمی، شهردار قم، درباره آخرین تمهیدات این کلانشهر برای میزبانی از مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین، گفت: با هدف تسهیل تردد و کاهش دغدغههای حملونقلی شهروندان، تعداد ۲۴۰ دستگاه اتوبوس در ایستگاههای تعیینشده در طول مسیر بلوار پیامبر اعظم، عملیات سوار و پیادهسازی مسافران را بدون دریافت هیچ هزینهای انجام خواهند داد.
او تأکید کرد :ه این طرح، پس از اخذ مجوزهای قانونی از کمیسیون مربوطه در شورای اسلامی شهر قم، به مرحله اجرا درآمده است.
عظیمی در ادامه با اشاره به گستردگی عملیات پشتیبانی شهرداری، از بهکارگیری ۳ هزار نفر از نیروهای پاکبان و عوامل اجرایی در این رویداد عظیم مذهبی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۸۶۰ دستگاه انواع ماشینآلات سبک و سنگین شامل غلطکها، لودرها و تریلیهای حمل مصالح، از روزهای گذشته مشغول هموارسازی، آسفالتترمیم و آرامسازی مسیرهای اصلی پیادهروی هستند تا هیچ گونه مخاطره یا ناهمواری برای زائران ایجاد نشود.
اختصاص۱,۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی ثابت و سیار در طول مسیر
شهردار قم با تشریح جزئیات خدمات غیرحملونقلی، به آمادهسازی ۲۵۰ موکب دارای مجوز رسمی از سوی این نهاد اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، تعداد ۱,۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی ثابت و سیار در طول مسیر تدارک دیده شده است تا نیازهای اساسی زائران در طول مسیر طولانی پیادهروی به بهترین شکل ممکن پاسخ داده شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تأمین آب آشامیدنی سالم و یخ مورد نیاز موکبها در گرمای مردادماه تأکید کرد و افزود: ۶۰ هزار لیتر آب آشامیدنی در قالب تانکرهای سیار و همچنین یک میلیون بطری آب معدنی، در طول مسیر و نقاط پرتردد، بهصورت رایگان میان عزاداران توزیع خواهد شد. همچنین سهمیه یخ مورد نیاز تمامی موکبهای مستقر در مسیر، از سوی مدیریت بحران شهرداری تأمین و توزیع میگردد.
پشتیبانی امدادی و ارتباطی یکپارچه
عظیمی با اشاره به آمادهباش کامل آتشنشانی قم، از استقرار ۶۰۰ نیروی عملیاتی آتشنشان بههمراه خودروهای مجهز اطفایی در نقاط حساس مسیر خبر داد و تصریح کرد: ایستگاههای متعدد شارژ تلفنهای همراه با دسترسی به برق اضطراری، در فواصل مشخص نصب شده است تا ارتباط زائران با خانوادههایشان در طول مراسم قطع نشود.
در پایان، شهردار قم از راهاندازی «سیستم صوتی یکپارچه» در کل مسیر پیادهروی به عنوان یکی از ابتکارات جدید این دوره نام برد و خاطرنشان کرد: این شبکه صوترسانی هماهنگ، امکان پخش هشدارهای ترافیکی، اطلاعرسانی لحظهای و همچنین برنامههای فرهنگی و مذهبی را در تمام نقاط مسیر بهصورت همزمان فراهم میکند تا تجربهای منظم و ایمن برای همه حاضرین رقم بخورد.