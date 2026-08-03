محققان دانشگاه تل‌آویو هشدار دادند که موج بی‌سابقه خروج طولانی‌مدت می‌تواند اقتصاد و امنیت اسرائیل را تهدید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های اسرائیل روز دوشنبه گزارش دادند که حدود ۲۶۸٬۰۰۰ اسرائیلی در سه سال گذشته اراضی اشغالی را ترک کرده‌اند؛ موجی از مهاجرت که از سال ۲۰۲۳ به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه تل‌آویو نشان می‌دهد که موج مهاجرت که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد، در سال گذشته به سطوح بی‌سابقه و نگران‌کننده‌ای رسیده است.

بر اساس این مطالعه، در سال ۲۰۲۳، ۸۶٬۵۰۹ اسرائیلی به مدت سه ماه متوالی یا بیشتر اراضی اشغالی را ترک کردند؛ این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۹۱٬۴۹۹ و در سال ۲۰۲۵ به ۹۰٬۹۲۲ نفر رسید.

این ارقام نسبت به سال‌های قبل، سطوح بی‌سابقه‌ای را نشان می‌دهند. این روزنامه گفت که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، تعداد مهاجرت‌های طولانی‌مدت حدود ۱۸۳٬۲۱۹ نفر بوده است.

این مطالعه نشان داد که بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، نزدیک به ۲۷۰٬۰۰۰ اسرائیلی اراضی اشغالی را ترک کرده‌اند که به طور متوسط سالانه حدود ۹۰٬۰۰۰ نفر بوده است، در مقایسه با حدود ۶۰٬۰۰۰ نفر در سال بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹.

پروفسور ایتای آتر از دانشکده مدیریت کالر دانشگاه تل‌آویو که سرپرستی این مطالعه را بر عهده داشت، گفت که تعداد اسرائیلی‌هایی که برای مدت طولانی اراضی اشغالی اسرائیل را ترک می‌کنند، «عمیقاً نگران‌کننده» است.

او هشدار داد: «خطر واقعی در از دست دادن تعادل و امکان ادامه افزایش تعداد مهاجران به جای تثبیت در سطوح فعلی نهفته است.»

بر اساس این روزنامه، یافته‌های این مطالعه نشان‌دهنده اختلال در تراز مهاجرتی پس از سال‌ها ثبات نسبی است و افزایش قابل‌توجهی در تعداد اسرائیلی‌های خارج شده از اراضی اشغالی دیده می‌شود.

یدیعوت آحارونوت همچنین به گزارش قبلی اشاره کرد که افزایش شدید تعداد پزشکان، دارندگان مدرک دکترا، مهندسان، دانشگاهیان و افراد با درآمد بالا را در حال خروج از اسرائیل نشان می‌داد.

این روزنامه نوشت: «اقتصاد اسرائیل از نظر منابع طبیعی غنی نیست و به شدت به سرمایه‌های انسانی با کیفیت بالا متکی است که در بخش فناوری پیشرفته و سایر صنایع دانش‌محور متمرکز شده‌اند.»

این مطالعه در حالی منتشر می‌شود که اسرائیل از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ جنگ نسل‌کشی خود را در غزه ادامه می‌دهد. تل‌آویو همچنین عملیات نظامی خود را به لبنان، سوریه، یمن و ایران گسترش داده است.

آمار نظامی اسرائیل نشان می‌دهد که از زمان شروع جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۹۶۶ سرباز کشته شده‌اند.

بر اساس آمار رسمی اسرائیل، جمعیت  اراضی اشغالی بیش از ۱۰ میلیون نفر است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: مهاجرت ، اراضی اشغالی
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