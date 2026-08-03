باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شورای هماهنگی صنعت برق تهران با قدردانی از رسانه‌ها برای پیگیری دغدغه‌های مردم، تأکید کرد: سیاست صنعت برق، تأمین برق مستمر و پایدار برای تمامی مشترکان است و در صورت اعمال محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده ناشی از ناترازی تولید و مصرف، اطلاع‌رسانی پیش از خاموشی انجام می‌شود؛ اما برخی خاموشی‌های بدون اطلاع، ناشی از حوادث فنی غیرقابل پیش‌بینی در شبکه برق است.

این شورا، با اشاره به دغدغه شهروندان درباره خاموشی‌های برق، ضمن قدردانی از رسانه‌ها برای انعکاس مطالبات مردم، اظهار کرد: رسالت صنعت برق، تأمین برق مستمر، مطمئن و پایدار برای همه مشترکان است و کارکنان این صنعت در روز‌های گرم و دشوار تابستان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های شبکه، به صورت شبانه‌روزی برای حفظ پایداری برق تلاش می‌کنند.

رویکرد صنعت برق این است که هرگاه به دلیل محدودیت در تولید برق و ناترازی میان تولید و مصرف، ناچار به اعمال محدودیت در تأمین برق مشترکان باشیم، این موضوع از قبل اطلاع‌رسانی شود تا شهروندان بتوانند برای فعالیت‌های روزمره خود برنامه‌ریزی کنند و کمترین اختلال در زندگی آنان ایجاد شود.

این شورا با اشاره به علت برخی خاموشی‌های بدون اطلاع‌رسانی گفت: در روز‌های گرم تابستان، تجهیزات شبکه برق از جمله خطوط انتقال، پست‌ها و ترانسفورماتور‌ها به دلیل افزایش شدید بار شبکه و دمای بالای هوا، تحت فشار مضاعف قرار دارند و ممکن است به صورت ناخواسته دچار حادثه یا نقص فنی شوند.

در چنین شرایطی، اکیپ‌های عملیاتی و نیرو‌های فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام می‌شوند و عملیات تعمیر و بازگرداندن شبکه به مدار را آغاز می‌کنند تا برق مشترکان هرچه سریع‌تر وصل شود؛ از آنجا که این حوادث ماهیتی غیرقابل پیش‌بینی دارند، امکان اطلاع‌رسانی قبلی به مشترکان وجود ندارد و ممکن است برخی شهروندان با خاموشی بدون اطلاع قبلی مواجه شوند.

این شورا ضمن عذرخواهی از مشترکان بابت مشکلات ناشی از این‌گونه حوادث تأکید کرد: تمام تلاش صنعت برق بر این است که خاموشی‌های بدون اطلاع به حداقل برسد و پایداری شبکه حفظ شود. از مردم عزیز نیز درخواست می‌کنیم با مدیریت مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج بار، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه هموطنان همراهی کنند.

علاوه بر این همراهی مردم در مدیریت مصرف، علاوه بر کاهش فشار بر تجهیزات شبکه، احتمال بروز حوادث فنی را نیز کاهش داده و زمینه تأمین برق مستمر و پایدار برای تمامی مشترکان را فراهم می‌کند.