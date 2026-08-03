وزیر ورزش و جوانان بر نقش تعیین‌کننده رشته کوراش در تعیین جایگاه ایران در جدول مدالی بازی‌های آسیای ناگویا تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در بازدید از اردوی آماده‌سازی تیم ملی کوراش جهت اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا خطاب به ملی‌پوشان، گفت: کوراش از سایر رشته‌های رزمی برای ما مهم‌تر است. سبک کلی کوراش به ورزش‎‌های آیینی و جاری ما نزدیک‌تر است. درست است کوراش به نام ازبکستان ثبت شده، اما کوراش به لحاظ تمدنی برای ایران است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌هایی که کوراش دارد، از این رشته حمایت می‌کنیم. کوراش در این دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا در تعیین جایگاه کاروان ایران قطعا سهم برجسته‌ای خواهد داشت.قبلا شاید روی یک مدال طلای کوراش برنامه‎‌ریزی می‌کردیم اما در این دوره با توجه به زحماتی که کشیده شده، وضعیت بهتری چه در بخش دختران و چه بخش پسران خواهیم داشت.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد:تلاش می‌کنیم که شرایط اردوی کوراش مناسب باشد و تیم با آمادگی خوب درناگویا مبارزه کند و با نتایجی خوبی که می‌گیرد، دل مردم را شاد کند.

دنیامالی مالی با اشاره به اینکه کوراش یک انجمن مستقل است، اظهار کرد: انجمن‌های مستقل دارای اساسنامه نبودند و در حال نهایی کردن اساسنامه آنها هستیم. تلاش می‌کنیم رشته‌های مانند کوراش که یک انجمن مستقل هستند هم در ۳۱ استان هیات‌های حرفه‌ای خودشان را داشته باشند و هم کد مالی داشته باشیم که مانند سایر فدراسیون‌ها به آنها بودجه اختصاص دهیم.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه ظرفیت‌های زیادی در کشتی‌های محلی و آیینی داریم و بیش از ۲۰ نوع کشتی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، اما کوراش یک رشته ترکیبی است، ادامه داد: یک کار همدلانه‌ای در کوراش در حال انجام است و سطح انتظارات نباید جهشی باشد و باید کوراش پله به پله بالا برود. اگر تصور کنیم که کوراش به یک باره جهش خیره‌کننده‌ای داشته باشد، این رشته آسیب می‌بیند.امیدواریم روزی برسد که برویم و در ازبکستان قهرمان شویم و این ظرفیت وجود دارد. ازبکستانی‌ها هم از ظرفیت کوراش در ایران نگران هستند.

دنیامالی یادآور شد: برای رشد کوراش باید ارتقای مربیگری را داشته باشیم. توصیه و تاکید من این است که باید از پتانسیل هوش مصنوعی استفاده کنیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: کوراش ، مسابقات کوراش
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