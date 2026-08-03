باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در جریان بازدید از اردوی آماده ‎سازی تیم ملی کبدی جهت حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا در جمع ملی‌پوشان، گفت: هندی‌ها نسبت به هوش و برتری ایران در کبدی اذعان دارند. نتیجه کبدی در این دوره بازی‌های آسیایی برای ما خیلی مهم است. کار سختی است اما کسب مدال طلا چه توسط پسران و چه توسط دختران خیلی مهم است.

وی افرود: تاکید ما این است طوری برنامه‌ریزی کنیم که با فاصله زیاد از تیم‌های به خصوص هندی‌ها پیروز شویم و اسیر ناداوری نشویم.

دنیامالی با اشاره به اینکه با توجه به سابقه‎‌ای که در کبدی دارد، خودش را از خانواده این رشته می‌داند، اظهار کرد: امیدوارم در آینده کبدی وارد المپیک شود و این استطاعت را دارد و هندی‌ها در این باره خیلی تلاش می‌کنند. کبدی در آسیا در حال پیشرفت است.در شرق آسیا این سرمایه‌گذاری به خصوص روی تیم دختران دیده می‌شود و در حال پیشرفت هستند.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه به نقش کبدی در جایگاه ایران در جدول مدالی بازی‌های آسیایی پرداخت و گفت: کبدی همواره نقش تعیین کننده در جایگاه ایران در بازی‌های آسیایی داشته است. چه در جاکارتا که ۲ طلا از ۲۰ طلای ما از کبدی بود، تاثیرگذار بود و چه در دوره قبلی هم که طلا نگرفت، در جایگاه ما تاثیر داشت.