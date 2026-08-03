باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر ستاد مردمی دیه استان تهران از آزادی ۸۱ محکوم مالی و جرایم غیرعمد در آستانه اربعین حسینی با گذشت شاکیان، همکاری دستگاه قضایی و کمک خیران خبر داد. عباس کشانی گفت: این افراد به دلیل محکومیت‌های مالی ناشی از مهریه، مشکلات مالی و صدمات غیرعمد و با حکم مراجع قضایی در زندان به سر می‌بردند.

وی افزود: در روند رسیدگی به پرونده‌ها، بخشی از بدهی محکومان با گذشت و رضایت شاکیان کاهش یافت. در تعدادی از پرونده‌ها نیز با همکاری قضات، اعسار محکومان پذیرفته شد تا با پرداخت پیش‌قسط، امکان آزادی آنان فراهم شود.

کشانی با اشاره به ترکیب افراد آزادشده اظهار کرد: از مجموع ۸۱ زندانی که بدهی‌شان پرداخت شد، چهار نفر از آنان مادر و سرپرست خانوار هستند که عمدتاً به دلیل ضمانت نزدیکان خود و ناتوانی آنان در ایفای تعهدات مالی، راهی زندان شده بودند.

مدیر ستاد مردمی دیه استان تهران با دعوت از مردم برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه گفت: همزمان با ایام اربعین سید و سالار شهیدان، هموطنان نیکوکار می‌توانند با واریز کمک‌های خود به ستاد مردمی دیه استان تهران، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بیشتری را فراهم کنند و امید و آرامش را به خانواده‌های چشم‌انتظار بازگردانند.

منبع: قوه قضاییه