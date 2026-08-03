سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیه‌ای به باشگاه‌های لیگ برتر روز شنبه هفدهم مرداد را به عنوان آخرین مهلت تسویه تعهدات مالی مرتبط اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فدراسیون والیبال روز شنبه دهم مردادماه با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیران باشگاه‌های لیگ برتری اعلام کرد: پیرو مصوبه جلسه هیأت رئیسه فدراسیون در تاریخ ششم مردادماه سال ۱۴۰۵ و در راستای ارتقای سطح کیفی مسابقات، ساماندهی وضعیت باشگاه‌ها و تأکید هیأت رئیسه فدراسیون مبنی بر کاهش تعداد تیم‌های حاضر رقابت‌های لیگ برتر مردان، به استحضار می‌رساند تمامی باشگاه‌های متقاضی حضور در مسابقات لیگ برتر مردان سال جاری مکلف می‌باشند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۵ نسبت به تسویه کامل تمامی بدهی‌ها و تعهدات مالی مربوط به سنوات گذشته، اعم از مطالبات بازیکنان، اعضای کادر فنی، بدهی‌های مربوط به فدراسیون و سایر دیون و تعهدات مالی مرتبط اقدام کرده و اسناد و مستندات مثبته دال بر تسویه موارد مذکور را در مهلت مقرر به امور مالی فدراسیون ارائه نمایند.

بدیهی است احراز تسویه کامل تعهدات مالی و ارائه اسناد و مستندات مربوطه در مهلت مقرر، از ملاک‌های اصلی بررسی و تعیین اولویت باشگاه‌ها برای حضور در مسابقات لیگ برتر مردان سال جاری خواهد بود و وضعیت باشگاه‌هایی که تا پایان مهلت تعیین‌شده نسبت به انجام کامل موارد فوق اقدام نکنند، در فرآیند تصمیم‌گیری نهایی پیرامون کاهش تعداد تیم‌های حاضر در لیگ برتر مورد لحاظ قرار خواهند گرفت.

شایان ذکر است، مهلت تعیین‌شده قطعی بوده و تحت هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. پس از انقضای مهلت مذکور، وضعیت مالی و مستندات ارائه‌شده از سوی باشگاه‌ها بررسی و بر اساس مصوبه هیأت‌رئیسه فدراسیون، ضوابط و مقررات مربوطه و با لحاظ اولویت‌های تعیین‌شده، نسبت به تعیین نهایی تیم‌های واجد شرایط حضور در مسابقات لیگ برتر مردان سال جاری اتخاذ تصمیم خواهد شد.

همچنین، پس از پایان مهلت مقرر و انجام بررسی‌های نهایی، فهرست باشگاه‌های دارای بدهی و تعهدات مالی تسویه‌نشده از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی فدراسیون اعلام خواهد گردید؛ لذا مقتضی است دستور فرمایید با قید فوریت، اقدامات لازم در خصوص تسویه کامل تعهدات مالی و ارائه مستندات مربوطه در مهلت مقرر معمول گردد. مسئولیت آثار و تبعات ناشی از عدم اقدام در موعد تعیین‌شده بر عهده باشگاه مربوطه خواهد بود.

برچسب ها: سازمان لیگ والیبال ایران ، فدراسیون والیبال ، لیگ برتر والیبال ، والیبال
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