شرکت آب و فاضلاب خوزستان از تخصیص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار محلی برای تکمیل دو پروژه حیاتی شوشتر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - افشین حاتمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان در این خصوص گفت: عملیات اجرایی این طرح‌ها با دستور مستقیم وزیر نیرو و ظرف کمتر از سه ماه آینده آغاز خواهد شد.

او افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب شوشتر که بیش از یک دهه غیرفعال بوده، عامل اصلی ورود فاضلاب خام به رودخانه کارون محسوب می‌شود.

آقای حاتمی با اشاره به تدوین یک «سند جامع» برای تعمیر اساسی و ارتقاء این تأسیسات، تأکید کرد که رفع این معضل زیست‌محیطی در اولویت برنامه‌های آب و فاصلاب قرار دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان همچنین طرح آبرسانی به روستاهای شرق گرگر (منطقه مدرس) که با تنش شدید آبی مواجه هستند، بخش دیگری از این بسته اعتباری را تشکیل می‌دهد.

برچسب ها: خوزستان ، تصفیه خانه فاضلاب ، آبرسانی روستایی
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