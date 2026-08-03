وزیر امور خارجه در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای با همتایان خود از پاکستان و عمان، آخرین تحولات منطقه‌ای و روند تحولات دیپلماتیک جاری را مورد بررسی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمد اسحاق‌دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان عصر امروز با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

وزرای خارجه دوکشور در این تماس ضمن مرور آخرین تحولات منطقه‌ای و روند تحولات دیپلماتیک جاری، بر تداوم همکاری ها و رایزنی های نزدیک با هدف برقراری دائمی صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

در ادامه رایزنی‌ها، عراقچی و «سید بدر البوسعیدی» وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان، عصر امروز در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، ایران ، پاکستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
عمان اگه استقلال نداره

بهشون پیشنهاد الحاق ب ایران ب عنوان یک استان ایرانی، پیشنهاد بدین

با تق و توق امریکایی همش بهم میریزه
ملت ایران قربانی ترس یک کشورک نمیتونه بشه همش
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United States of America
ناشناس
۰۴:۰۵ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
این شهر عمان را خیلی بهش رو ندید سگ زرد برادر شعاله
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