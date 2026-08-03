باشگاه خبرنگاران جوان - «محمد اسحاق‌دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان عصر امروز با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

وزرای خارجه دوکشور در این تماس ضمن مرور آخرین تحولات منطقه‌ای و روند تحولات دیپلماتیک جاری، بر تداوم همکاری ها و رایزنی های نزدیک با هدف برقراری دائمی صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

در ادامه رایزنی‌ها، عراقچی و «سید بدر البوسعیدی» وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان، عصر امروز در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.